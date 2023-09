Me pehea te tiki waahanga kaipuke i Starfield

Ko nga waahanga kaipuke he mea tino nui i roto i te keemu Starfield i a raatau e whakatika ana i tetahi waahanga nui o te takere o to kaipuke ka taea e koe te haere tonu i o torotoro haere. Heoi, na to ratou papatipu 10.00 ia, ka taea e koe te kawe i te maha o enei waahanga i a koe e haereere ana. No reira, he mea nui kia mohio koe me pehea te whiwhi nui ake.

He maha nga huarahi ki te tango i nga waahanga kaipuke i Starfield. Tuatahi, ka taea e koe te hoko mai i nga momo kaihoko me nga toa. Ko enei waahanga ka puta ki te taha tata ranei o runga o ta raatau rarangi taonga na runga i te hiranga. Ko etahi waahi e mohiotia ana ka taea e koe te hoko waahanga kaipuke ko Jemison Mercantile i New Atlantis, Newell's Goods i Neon, me te Shepherd's General Store i Akila. I tua atu, ko nga kiosks Mana Hokohoko, nga kaipuke hokohoko, me nga toa he puna pono mo te hoko waahanga kaipuke. Ko etahi atu kaihoko ka taea te kawe i nga waahanga kaipuke, na reira he pai ki te tirotiro ki a raatau mena kei te mate koe.

I tua atu i te hoko i nga waahanga kaipuke, ka kitea ano e koe i a koe e tirotiro ana me te pahua. Kia mataara mo nga ipu rokiroki karekau, kei roto pea etahi waahanga kaipuke. I etahi wa, ka tupono pea koe ki nga waahanga kaipuke i a koe e rapu ana i enei ipu. I tua atu, ka taea e nga kaipuke pakaru te whakaputa i nga waahanga kaipuke. Ahakoa kare e tukuna i nga wa katoa, he pai tonu te tirotiro i nga kaipuke kua heke. Ko nga kaipuke Crimson Fleet, ina koa, he nui ake te tupono ki te tuku i nga waahanga kaipuke.

Mena ka tutaki koe ki tetahi kaipuke roopu hoa e whawhai ana, ka whai waahi koe ki te tono "etahi waahanga whakatikatika" hei utu mo te whakaora i a raatau. He huarahi pai tenei ki te tango i nga waahanga kaipuke mo te kore utu, na te mea ka pai te nuinga o nga kaipuke ki te whakarato ki a koe etahi.

Kia maumahara, i tua atu i enei tikanga, ka taea ano e koe te utu mo te whakatikatika kaipuke ma te korero ki tetahi Kaihanga Ratonga Kaipuke i tetahi kokoru tauranga i tetahi taone, i roto ranei i te whare Ship Services.

Me noho pai ki nga waahanga kaipuke kia noho pai to kaipuke i a koe e tirotiro haere ana i nga waahi whanui o Starfield. Kia hari te haereere!

Rauemi:

- Kaore