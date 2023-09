iOS 17: Me pehea te Waihanga Panui Panui Whakapā Ritenga me te Tiri Hoapā ma te NameDrop

Ko te iOS 17, te punaha whakahaere hou mo nga iPhones, kua whakaritea kia tukuna tata, i te taha o nga rarangi hua hou a Apple. Ko tenei whakahoutanga he maha nga ahuatanga whakahihiri e taea ai e nga kaiwhakamahi te whakarite i o raatau iPhones penei i mua. Ko tetahi ahuatanga rongonui ko te kaha ki te hanga i tetahi 'whakapaipai' motuhake mo ia hoapaki. Ma tenei ahua whakarite ka whakakiia to mata i te wa e waea ana koe me taua tangata, ina waea ana koe ki a koe.

Hei hanga i tetahi panui whakapā, pato noa i te "Whakaahua Whakapā me te Panui" kei roto i te kōtaha o te hoapā. Mai i reira, ka taea e koe te whiriwhiri i tetahi papamuri mo te panui. Ko nga whiringa ko te whakamahi whakaahua, he papamuri tae, he Memoji, he monogram ranei. Ka taea e koe te whakarite i te ahua ingoa o te hoapā, tae atu ki te momotuhi me te tae. Ka taea hoki te whakatika i te ahua o te papamuri ma te tapahi, te whakamahi whiriwhiringa, te tango ranei i te papamuri.

Ko te iOS 17 ano te whakauru i tetahi waahanga hou e kiia nei ko NameDrop, e taea ai e nga kaiwhakamahi te tiri tere i o raatau korero whakapā me te kore e whakauru i nga ingoa me nga nama waea. Hei whakamahi i te NameDrop, me noho tata nga kaiwhakamahi ki o raatau iPhones, he rite ki te whakamahi a Apple Pay. Ka puta mai he pahū-ake me nga korero whakapā kua riro mai, ka tuku te whiringa ki te whakatika i nga korero whakapā kua riro.

Ko te whakahou i te panui whakapā ki runga i te iOS 17 he ngawari noa ki te whai i nga mahi tuatahi hei hanga. Whakatuwhera noa te taupānga Waea, kimihia te hoapā e hiahia ana koe ki te whakatika, ka paato i te "Panui Whakapaa me te Whakaahua" ki te hanga i nga whakahou e hiahiatia ana. I tua atu, ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga panui whakapā me te whakaahua mo ratou ake ma te uru atu ki o raatau ake kaari whakapā i roto i te taupānga Waea me te paato i te "Taku Kaari."

Kia mahara ka taea te tiri i nga panui whakapiri ki etahi atu, engari kei nga kaiwhakamahi te whiringa ki te whakakore i te tiritiri aunoa. Heoi, kei te waatea noa a NameDrop mo te tiri hoapā i waenga i nga taputapu Apple hototahi, kaore i te waatea mo nga kaiwhakamahi Android.

Rauemi:

– Maria Diaz, ZDNet