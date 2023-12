Ka Whakamahihia e te Pūnaha AI Hou nga Raraunga Satellite ki te Kite i nga Hukapapa me te Aroturuki i o raatau Motini

Kua whakawhanakehia e te roopu astrophysicists i te Whare Wananga o Lancaster i te UK he punaha mohio (AI) e whakamahi ana i nga raraunga amiorangi ki te kite i nga hukapapa me te aro turuki i o raatau nekehanga. Ko te hangarau i ahu mai i te tikanga i whakamahia tuatahi ki te rapu me te tātari i nga tautau o nga tupuni i te rangi.

Ko John Stott raua ko Matthew Chan mai i te Whare Wananga o Lancaster kua whakawhiwhia he £300,000 mai i te Kaunihera Hangarau me te Hangarau a te UK ki te hokohoko i te punaha. Ko ta ratou whainga ko te whakawhanake ake i te putunga hukapapa aunoa me te punaha tirotiro tio moana kia taea ai te whakamahi hei hua arumoni.

He 94% te reanga angitu o te punaha AI me te kaha ki te tautuhi i nga hukapapa me te hukapapa moana ahakoa i raro i te taupoki kapua. Ka mahia tenei ma te wetewete i nga whakaahua amiorangi i tangohia me te horahanga nui-a-ringa-aperture radar (SAR). Kia reri te punaha mo te whakamahi arumoni, ka tohatohahia nga aitua hukapapa ki nga kaihoko i roto i te umanga moana, tae atu ki nga kaihokohoko kaipuke, hii ika, kaipuke tuuruhi, me nga kaiinihua kaipuke.

Ka tino whai hua tenei hangarau hou mo te ahumahi moana ma te awhina ki te aukati i nga tukinga me nga huringa utu nui na te tupono ohorere ki nga hukapapa. Ma te tautuhi tika me te whai i nga hukapapa, ka taea e nga kaipuke te whakatika i o raatau huarahi, te whai waahi ranei hei karo i enei aitua.

Ko te kaha o te punaha AI ki te mahi i raro i te uhi kapua he mea tino pai, na te mea ka taea e ia te mahi pai i roto i nga momo ahuatanga o te rangi. Ko tenei hangarau hou ka taea te whakarereke i te kitenga me te aro turuki i te hukapapa, te whakarei ake i te haumaru me te whai hua i roto i te umanga moana.