Ko te Whakahonoretia 90 5G Ka Whakarewahia ki Inia i te Mahuru

Ko te Honore 90 5G, i tukuna tuatahi ki Haina i te marama o Haratua, kua rite katoa ki te haere ki te maakete Inia. Ko HTech India, te kamupene te kawenga mo te hoko waea i Inia, kua whakapumautia nga tohu matua o te momo Inia. Pērā i tana hoa Hainamana, ko te momo Inia ka whakakahangia e te Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC ka whakaatu i te pākahiko 5,000mAh me te tautoko utu tere 66W.

Ko te wharangi hua mana o te Honore 90 5G i runga i te paetukutuku Inia e whakaatu ana i etahi atu korero nui. Ka waatea te waea i roto i nga momo tae tae atu ki te Taimana Hiriwa, Emerald Green, Midnight Black, me te Peacock Blue. He moroiti Amazon mo te momo Inia o te waea e kii ana ka tukuna e ia nga momo RAM me nga whirihoranga rokiroki, mai i te 8GB + 256GB ki te 12GB + 512GB, me te kowhiringa ki te whakarahi i te vRAM ma te 7GB.

Ko te momo Honore 90 5G India ka rere i runga i te Magic OS 7.1, i runga i te Android 13. Kei te whakaatu i te whakaaturanga AMOLED 6.7-inihi me te taumira o te 1.5K me te reeti whakahou ki te 120Hz.

Kei te waea he huinga kamera e toru o muri, kei roto ko te 200-megapixel pūoko tuatahi me te tautoko Honor Image Engine, he 12-megapixel ultra-whanui-whanui arotahi, me te 2-megapixel arotahi tonotono. Ko te kaamera o mua, kei roto i te mokamoka poka-punch-a-pokapū, e whakanui ana i te pukoro 50-megapixel.

Ko te whakakaha i te taputapu he pākahiko 5,000mAh e tautoko ana i te 66W te utu tere ma te tauranga USB Momo-C. E kii ana a Honore ka taea e te waea te whakahaere i nga haora 20 o nga ataata 720p o te rohe, e tuku ana i nga mahi roa. Mo te hononga hono, ka tautoko te Honore 90 5G i te 5G, 4G LTE, Wi-Fi rua-rua, Bluetooth 5.2, NFC, me GPS.

Ko te utu e tumanakohia ana mo te Honore 90 5G i Inia kei te tata ki te Rs. 35,000.

Puna: HTech India, Amazon, Honor India

Tuhipoka: Kaore he URL i tukuna mo nga puna.