Ko te Apple Smartwatches hou: He Arotake

Kua tukuna e Apple tana rarangi hou o nga maataki atamai, a i whai waahi matou ki te whakamatau i a raatau. Ma o raatau ahuatanga hou me nga whakapainga ake, ko enei maataki atamai he maha nga painga mo nga kaiwhakamahi.

Ko nga maataki atamai hou a Apple ka tae mai me te kaha ki te whai i te hauora me te whakapakari tinana. Ka taea e ratou te aro turuki i te reiti o te ngakau, nga tauira moe, tae atu ki nga taumata o te hāora o te toto, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi he tirohanga nui ki o raatau oranga. He tino pai enei ahuatanga mo te hunga e mohio ana ki o raatau hauora me te hiahia ki te noho ki runga ake i o raatau whainga tinana.

Hei taapiri, ko nga maataki atamai hou he pai ake te mahi ka whakaritea ki o raatau o mua. Ma te tere o te tukatuka me nga whakairoiro whakarei ake, ka tukuna e enei taputapu he wheako kaiwhakamahi ngawari ake. Ahakoa kei te whakatere koe i roto i nga taupānga, te urupare ki nga karere, te whai i nga mahi whakangungu, na nga maataki atamai hou ka tere ake, ka pai ake nga mea katoa.

I tua atu, kua parahia te hoahoa o nga maataki atamai hou. He ahua huatau me nga hoahoa huatau ake, ka waiho hei taputapu huatau mo tetahi kakahu, mo tetahi huihuinga ranei. He kanapa, he hikaka hoki te whakaaturanga, e whakapumau ana i te tirohanga marama, ahakoa i te ra kanapa. He ngawari te whakawhiti i nga whitiki, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i o raatau maataki atamai kia rite ki o raatau ahua.

Hei whakamutunga, ko nga maataki atamai hou a Apple e tuku ana i nga ahuatanga whakamiharo me nga whakapainga. Ma te aro turuki i te hauora, te pai ake o nga mahi, me nga hoahoa huatau, ko enei maataki atamai he mea tika ma nga tangata mohio hangarau e hiahia ana ki te hono tonu me te aro nui ki o raatau oranga.

