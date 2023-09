Arokite-a-ringa mo Forza Motorsport: He aha te tumanako

whakarāpopototanga: I muri i te wa e ono tau te roa, ka hoki mai ano a Forza Motorsport me tetahi waahanga hou ka tukuna hei te 10 o Oketopa, 2023. Ko te arokite o te taakaro he maarama ki nga ahuatanga hou me nga whakapainga ka taea e nga kaitakaro te tumanako. E aro ana te arokite ki te intro tuatahi ka taea te purei, e whakaatu ana i te Chevrolet Corvette E-Ray me te Cadillac V-Series.R, tae atu ki nga raupapa akoranga e toru reihi. Ko te whakaari e whakaatu ana i nga ara hou, tae atu ki te ara iahiko Hakone, me te whakaatu i nga whakairoiro pai ake me te aro ki nga taipitopito. Ko tetahi huringa nui ko te huarahi hou ki te aratau umanga, me te wetewete i nga whakamohoatanga ma te whakamahi i nga 'Motuka Motu' i riro mai i nga mahi takaro, kaua ki te hoko me nga whiwhinga. Ka whakahua ano te arokite i te taapiri o nga waahi whakangungu me nga waahanga moroiti i runga i nga iahiko, e whakarato ana i te wheako reihi ruku me te wero. Ka taea hoki e nga kaitakaro te kowhiri i o raatau tuunga tiimata i runga i te matiti, e tuku ana i te wheako reihi whaiaro. Ka mutu te tuhinga ma te whakahua he iti noa te arokite ki te raupapa akoranga, no reira ko etahi atu waahanga o te keemu, penei i te maha me te taakaro koreutu, kaore ano kia korerohia.

Nga wehewehe:

– Forza Motorsport: he raupapa keemu ataata whaihanga reihi rongonui i whakawhanakehia e Turn 10 Studios ka whakaputaina e Xbox Game Studios.

– Chevrolet Corvette E-Ray: he ranu, he wira-wiri motika hakinakina katoa i hangaia e Chevrolet, i tohuhia ko tetahi o nga waka uhi i Forza Motorsport.

– Cadillac V-Series.R: he waka reihi tauira takaro na Cadillac, e mohiotia ana mo ana mahi me te angitu i roto i nga reihi penei i te 24 Hours of Le Mans.

– Hakone circuit: he ara pakiwaitara i Hapani, i whakauruhia ki te Forza Motorsport hou.

- Nga Tohu Motuka: he moni i riro ma te takaro i Forza Motorsport, i whakamahia hei whakatuwhera i nga whakahoutanga mo nga motuka takitahi.

Rauemi:

– Luke Reilly. "Forza Motorsport - Mahuru 2023 Arokite-a-ringa." IGN.