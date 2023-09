Te aranga ake o te Whakaahua Kiriata: He Mawhiti Hangahanga mai i te Ao Mamati

Whakarāpopototanga: Kei te ora ake nga whakaahua kiriata na te piki haere o nga kaitoi e whiriwhiri ana hei huarahi ki te whakapuaki i o raatau tirohanga motuhake me te pupuri i te umanga kiriata tairitenga. Ko te tono kei roto i tona kaha ki te tuku huarahi ngahau me te whakamatautau ki te whakaahua, me te tumanako me te ohorere ka puta mai i te tatari mo te kiriata kia whakawhanakehia.

Ko te kaitango whakaahua a Kat Swansey, no Austin, he wahanga o tenei ahuatanga, ko te pupuhi kiriata anake. Ka whakanuia e ia te mahi a-ringa me te hiahia kia ata tito i ia kopere, kia tika te whakatika i te arotahi me te tuwhera. Ko te kowhiringa a Swansey ki te kopere i runga kiriata he whakatau tika ki te pupuri i nga mahi toi me nga mahi toi i muri i te whakaahua.

Ko Lomography, he kamupene i hangaia mai i te roopu kaitoi, kua whai waahi nui ki te pupuri i te umanga kiriata. Ka whakaekea e ratou te whānuitanga o nga rakau kiriata, tae atu ki nga whiringa kaataata, e taea ai e nga kaitango whakaahua te taapiri i nga mahi toi ki a raatau mahi. Ko Birgit Buchart, te Kaiwhakahaere Matua o Lomography i te United States, e kii ana ko te whakaahua kiriata ehara i te whai ki te whai i te ahua o te tino kounga engari ko te whakamahi hei taputapu auaha i roto i te oranga o ia ra.

Ko te ahuareka o te whakaahua kiriata kei roto i te tukanga ake. Kaore i rite ki nga whakaahua matihiko, me manawanui me te hiahia ki te tatari kia whakawhanakehia te kiriata. Ko tenei tumanako ka whakanui ake i te hikaka me te ohorere ina whiwhi nga kaitango whakaahua i o raatau tuhinga. Ko te kaha ki te whakatutuki i nga tae ahurei me nga paanga kaore i te ngawari te whakahoki i te whakaahua mamati tetahi atu waahanga e kukume ana i nga kaitoi ki te kiriata.

Ko te aranga ake o nga whakaahua kiriata he tohu mo te mau tonu o nga mahi orite i roto i te ao matihiko. Ka tukuna he mawhiti auaha mai i te pai tonu o te hangarau hou me te hoki ki te huarahi mahara me te whakaaro ki te hopu whakaahua.

Nga wehewehe:

– Whakaahua Kiriata: Ko te mahinga o te hopu whakaahua ma te whakamahi i te kiriata whakaahua, e tika ana kia arotahi a-ringa, whakatika tuwhera, me te tukatuka i te kiriata i roto i te ruuma pouri.

– Ahumahi Kiriata Analog: Ko te ahumahi e uru ana ki te hanga, te whakaputa, me te tohatoha o te kiriata whakaahua.

Rauemi:

– TPR – Texas Public Radio (tuhinga puna)