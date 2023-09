Ko nga Kai-whakahaere Ture o te Republican te whakauru i te Pire hei aukati i nga Moni Mamati o te Peeke Central

Ko nga Kai-whakahaere ture Republican i Amerika kaore i pau te wa ki te kawe i nga ture ki te papa o te Whare e whai ana ki te aukati i te whakaurunga o te moni mamati peeke pokapū (CBDC). Ka tukuna ano e Tom Emmer te nuinga o te Whare te Ture a te Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, e whai ana ki te aukati i te Federal Reserve me ona peeke mema mai i te whakaputa i te putanga mamati o te taara me te whakamahi ki te whakatinana kaupapa here moni.

Kua rongonuihia nga CBDC i nga tau kua pahure ake nei, me nga whenua 130, e tohu ana i te 98% o te ohanga o te ao, e torotoro ana i nga putanga mamati o a raatau moni. Heoi, he tautohetohe i waenga i nga kaingākau crypto me te hunga atawhai na te mea, kaore i rite ki nga moni crypto tuku iho, ka whakapumautia e nga CBDC he hononga moni i waenga i nga taangata takitahi me te kawanatanga.

Ko tetahi o nga tino maaharahara ka taea e nga kawanatanga te whakamahi i nga CBDC ki te whai urunga kore here ki nga raraunga putea a nga tangata whenua, ka puta he awangawanga mo te aro turuki. Ka tohe nga kaiwawao ko te whai waahi me te whakamahi i nga raraunga kaiwhakamahi ka nui ake i nga painga o te iti o nga utu tauwhitinga me te piki haere o te whakauru putea.

Kua kii te whakahaere a Biden karekau he mahere ki te whakaputa CBDC, engari kei te noho poauau tonu nga Kai-whakahaere ture a te GOP na te mea kua timata nga mahi kua mahia e te Federal Reserve, penei i nga kaupapa rangahau me nga kaupapa pairati, ki te tirotiro i te tupono ki te whakatinana i te CBDC.

Ko te pire a te nuinga o te whare a Tom Emmer e whai ana ki te whakatika i te tipu o te whenua kaupapa here rawa mamati. Ka tukuna he aukati i nga "CBDC takawaenga," ka tukuna e te Federal Reserve engari e whakahaerehia ana e nga peeke hokohoko me etahi atu umanga putea kaore i te taha tika a te Fed. Koinei te tauira e whakamahia ana e Haina mo tana yuan matihiko.

Ka whakakorehia ano e te pire tetahi tikanga e kii ana te Fed ki te ripoata i nga kaupapa a te CBDC pairati, i nga rangahau ranei ki te Runanga, i te mea ka whakatikahia enei take i roto i nga pire motuhake. Ahakoa karekau pea ka paahi nga ture anti-CBDC i tenei tau na te mana Manapori o te Senate me te Whare Ma, ko te tumanako o nga kaitautoko o te pire ki te whakaara ake i te maaramatanga o te iwi mo nga ngoikoretanga o CBDC.

Ko te pire kua whakahoutia i mua i te huihuinga o te komiti iti a te Whare Ratonga Putea mo CBDC, a ko te Tiamana o te Komihana Whakawhiti me te Komihana a Gary Gensler e tika ana ki te whakaatu mo tana huarahi ki te whakahaere i nga rawa mamati i mua i te Komiti Peeke a te Senate.