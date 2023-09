Ko te Maataki Pika a Google ki te whiwhi i te Mahuru Android Patch Haumarutanga

Kua whakaatuhia e Verizon ko te Google Pixel Watch kua whakaritea kia whiwhi i te whakahou rorohiko hou, kua tohua hei putanga RWDC.230905.003, kei roto ko te Mahuru Android whakamarumaru mo nga mataaratanga. Ko te ra tuku kua kiia ko Mahuru 11, e tohu ana me waatea te whakahou mo nga kaiwhakamahi i tenei ra.

Ahakoa kaore he korero taapiri i tukuna mai, ko te tumanako ka aro nui te whakahoutanga ki nga paanui haumarutanga Android hou, e kii ana he mea iti te whakahou. Ko etahi atu korero me nga panui mana mai i a Google mo te tukunga kaore i te mohiotia i tenei wa.

Me mohio kua whakapumautia e Google te whakaputanga o te hanga RWDC.230905.003 mo te Mataara Pika, e uru ana ki nga tauira LTE me Nihokikorangi/WiFi.

Ko nga kaiwhakamahi e rikarika ana ki te whakahou ka ngana ki te tango ma te whakamahi i te tikanga paopao whakahou Wear OS tuku iho. Mena ka waatea etahi atu korero, ki te korero ranei a Google ki te tuku, ka whakahouhia e matou tenei panui.

Hei whakarāpopototanga, kua whakaritea te Google Pixel Watch ki te whiwhi i te papaki haumarutanga o Mahuru Android, pera i whakaatuhia e Verizon. Ko tenei whakahou, kua tautuhia ko te putanga RWDC.230905.003, e tika ana kia whakarato i nga whakahoutanga haumarutanga hou mo te Mataara Pika. Ka taea e nga kaiwhakamahi te tirotiro a-ringa mo te whakahōutanga na roto i te Wear OS whakahōu patopato tinihanga, tatari ranei kia huri aunoa.

Nga wehewehe:

- Mataara Pika: Ko te taputapu kakahu i whakawhanakehia e Google, i hangaia hei whakarato i nga momo mahi maataki atamai.

- Papaki Haumarutanga Android: He whakahou i tukuna e Google hei whakatika i nga whakaraerae me te whakarei ake i te haumarutanga o nga taputapu Android.

– Verizon: He kamupene whakawhitiwhiti e whakarato ratonga waea pūkoro me nga hua ahokore.

Rauemi:

- Verizon