Ka Whakatakihia e Google te Whakaaturanga Panui i runga i te Gboard: He Utauta Tuhi-a-Ai Kaha

Ko te kōwhiringa papapātuhi rongonui a Google mo te Android, Gboard, kua whakaritea kia whiwhi i te whānuitanga o nga ahuatanga AI whakatipuranga hou. I te hui kaiwhakawhanake I/O 2023 tata nei, i huraina e Google ana mahere ki te whakarei ake i a Gboard me nga momo taputapu AI. I roto i enei taapiri hou ko te whiringa "Proofread", kei te waatea noa mo nga kaiwhakaatu beta.

Na te putanga hou 13.4 whakahou, ka timata te ahua o te Panui Panui ka puta ki te putanga beta o Gboard mo te Android. Ka noho pai tenei taputapu AI-hiko ki te paeutauta o te papapātuhi me te whai ki te awhina i nga kaiwhakamahi ki te tirotiro i o raatau tuhinga mo nga hapa takikupu me te wetereo.

E ai ki nga purongo, i kitea tuatahi te waahanga Proofread i runga i te Pika Pika, e whakaatu ana i te tohu "Whakatika" me te tohu a Google mo te AI whakatipuranga. I runga i te kowhiri i tenei whiringa, ka tukuna he whakamaarama pahū-ake, me te whakamohio ki nga kaiwhakamahi ka tukuna o raatau tuhinga ki a Google mo te tukatuka ina whakahohea te ahuatanga.

Ka taea e nga kaiwhakamahi te paopao noa i te whiringa "Proofread" i roto i te paeutauta a Gboard, ka taea e AI te tātari i te tuhinga me te tuku whakaaro hei whakatika i nga hapa o te takikupu, wetereo ranei, me te taapiri tohu tohu. Ko nga whakatikatika kua tohua me te paatene "Whakatika", ka taea e nga kaiwhakamahi te paato ki te whakatika aunoa i nga hapa.

Ko tenei ahuatanga hou ka kaha ki te whakakapi i te mahi whakatika aunoa, ka nui ake nga whakaaro tika me te horopaki-motuhake mo nga whakapainga kuputuhi. I tua atu, kua puta te korero kei te kaha te mahi a Google ki te whakawhanake i etahi atu waahanga-a-AI mo Gboard, penei i te kaihanga whakapiri AI-powered me tetahi waahanga "oro" e taea ai e nga kaiwhakamahi te tuhi ano i nga karere me nga reo rereke, mai i te okawa ki te opaki. .

Ko te whakaurunga a Google mo te ahuatanga Proofread i runga i te Gboard e whakaatu ana i tana pono ki te whakamahi AI ki te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi me te whakarato taputapu awhina mo te tuhi pai me te kore he. Kua reri nga whakahoutanga e haere ake nei ki te huri i te huarahi e whakamahia ai o tatou papapātuhi, kia pai ake ai nga mahi tuhi me te whai hua.

