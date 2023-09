Te Maramatanga ki te Pouaka Kiriata Matatapu a Google: Te Ake o te Aroturuki Raraunga Kaiwhakamahi

Ina tata nei i whakauruhia e Google he huinga waahanga hou e kiia nei ko te Pouaka Puka Matatapu, e tohu ana i te huringa nui ki te whai a Chrome i nga raraunga kaiwhakamahi mo nga kaupapa panui. Ko tenei huringa ka whakakapi i te whakamahinga tawhito o nga pihikete tuatoru ki tetahi punaha hou ka paopao tika ki te hitori tirotiro a te kaiwhakamahi ki te kohi korero mo nga "kaupapa" panui.

I mua, i whakamahia nga pihikete tuatahi ki te whakarato i te wheako tirotiro whaiaro, i te wa e whakaaetia ana e nga pihikete tuatoru te hunga panui ki te whai i nga kaiwhakamahi puta noa i nga paetukutuku rereke. Heoi ano, ko enei pihikete tuatoru-tuatoru i te nuinga o te wa ka kitea he kino mo te taha ki te taha ki te noho muna.

Kei te whai a Google's Privacy Sandbox ki te whakatika i enei awangawanga tūmataiti ma te whakarato i tetahi punaha maamaa me te whakahaere mo te aroturuki panui. Engari i nga pihikete, ka tukuna e Chrome nga kaupapa panui, he whakarāpopototanga taumata teitei o te whanonga tirotiro a te kaiwhakamahi ka taea e nga kamupene te uru atu ki te tuku panui mo nga kaupapa motuhake. Ko etahi atu ahuatanga ko te Maataki Tiaki, e taea ai te hokohoko ano, me te Purongo Whakaaetanga, e kohi raraunga ana mo nga panui panui.

Ahakoa ka whakatauhia e Google te Pouaka kirikiri Matatapu hei huarahi ki te whakapai ake i te tūmataitinga o nga kaiwhakamahi, he rereke nga whakaaro mo tona paanga. I tetahi taha, ka taea e te hangarau aroturuki te whakarei ake i te wheako o nga kaiwhakamahi ma te tuku tohutohu me nga whakamaumaharatanga. I tetahi atu taha, ka raru pea etahi kaiwhakamahi ki tenei taumata o te tirotiro.

Mena kei te pirangi koe ki te karo katoa i te whai, kei te waatea etahi huarahi. Ko nga kaitirotiro kore-aroturuki motuhake penei i a DuckDuckGo me Brave e aro nui ana ki te noho muna a te kaiwhakamahi. I tua atu, kua aukatihia e Safari me Firefox nga pihikete tuatoru ma te taunoa.

Mo te hunga e whakamahi ana i a Google Chrome, ka kitea nga tautuhinga Sandbox Tūmataitinga i raro i nga Tautuhinga> Nga panui panui. Ka taea e nga kaiwhakamahi te huri i ia waahanga ki runga, ki te wehe takitahi ranei, i runga i o raatau hiahia. Me mahara ko te whakakore i enei ahuatanga ka pa ki te kohinga me te tiri raraunga kaiwhakamahi.

I roto i te ao he maha nga wa karekau nga ratonga ipurangi, he mea nui kia mohio koe ka tae mai pea te utu ma te ahua o nga raraunga whaiaro. Hei kaiwhakamahi, me whai whakaaro me te arotake i a tatou whiringa mo te noho tūmataitinga ipurangi me te tiri raraunga.

Rauemi:

- "Ka tukuna e Google he Pouaka kirikiri tūmataiti tautohetohe ki nga kaiwhakamahi Chrome" (Te Korero)

– “He aha te Pouaka kirikiri tūmataiti?” (Awhina Google Chrome)