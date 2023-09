Taupānga Kāmera a Google ki te Whiwhi i te Whakahoutanga UI i te Whakahou Hou

By

Ko te tino rongonui a Google Camera app mo te Android kei te tata ki te whakahou i te UI nui, e tohu ana i te huringa nui tuatahi i roto i tana atanga kaiwhakamahi mai i te 2019. Ko nga korero ka puta mai i te riihi i puta mai i Akuhata, kua whakapumautia inaianei e nga puna mana i Google .

Ko te huringa tino nui i roto i te whakahoutanga ko te tino wehewehenga o nga ahuatanga whakaahua me nga momo ataata, ka tutuki ma te taapiri o te whakawhiti whakatapua i raro i te pae whiriwhiri aratau. Ka taea e nga kaiwhakamahi te huri ngawari i waenga i nga ahuatanga whakaahua me te ataata, me nga ripa e whakaatuhia ana ki te pae whiriwhiri aratau.

Ko te ripa "Ake atu", kei roto i nga taapiri taapiri me nga ahuatanga, ka tangohia i tenei whakahou. Engari, ka uru mai nga aratau whakapumau ataata ma nga tautuhinga tere. Ko tetahi atu huringa i roto i nga tautuhinga tere ko te huarahi uru, i te mea ka tuwhera inaianei ma te swipe ki runga, kaore i rite ki te tikanga o naianei mo te toia te tahua.

I runga i te ahua rerehua, ka kite te tohu o te taupānga he iti te whakanui ake, he ahua hou, he ahua hou. Hei taapiri, ko te raupapa Pixel 6 e tika ana kia whiwhi i te riipene topa hou a Pixel 7 hei waahanga o tenei whakahoutanga.

Ahakoa ko nga huringa ka hiahia nga kaiwhakamahi ki te urutau i o raatau mahara uaua ki te tahora hou, kua roa te whakarereke me te tumanako ka whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Kei te hurihia te whakahou i raro i te nama putanga v.9.0.115.561695573.37.

I roto i te katoa, kua whakaritea tenei whakahou UI ki te kawe i tetahi huringa nui ki te Google Camera taupānga, te whakapai ake i te atanga kaiwhakamahi me te whakahou i tona ahua. Source: Ko tenei tuhinga kei runga i nga korero mai i tetahi tuhinga i whakaputaina i runga i te Mana Android.