Ka Hurihia e Google te Taupānga Kaamera Pika Whakahoahoa me te Putanga 9.0

Kei te mahi a Google ki te huri i tetahi hoahoa hou o te taupānga Pika Camera me te putanga 9.0, e hiahia ana ki te Android 14. Ko tenei whakahoutanga he maha nga huringa nui ki te atanga me te mahi o te taupānga.

Ko tetahi o nga ahuatanga hou ko te Kaihuri Whakaahua / Ataata kei raro o te mata. Kei te taha maui o te kaitahuri ko te paewhiri tautuhinga, ka taea te uru atu ma te paopao ki runga, ka swipe ake ranei i roto i te kaitirotiro. Kei runga ake o te kaitahuri he carousel e whakaatu ana i nga ahuatanga o te kamera.

Kei roto i te waahanga Whakaahua o te carousel nga whiringa penei i te Paa Mahi, te Whakaaturanga Roa, te Whakaahua, te Po, te Panorama, me te Ataahua Whakaahua. I roto i te waahanga Ataata, ka kitea e nga kaiwhakamahi nga whiringa penei i te Pan, Blur [Cinematic], Ataata, Te Motini Puhoi, me te Waahi Waa.

Ko te aratau Night Sight, e taea ai te pai ake o nga whakaahua iti-marama, he ngawari te uru atu me te swipe. Ko te hoahoa ano ka huri i nga huringa ki te tuunga o te arokite pukapuka kamera me te whakawhiti arotahi o mua/muri.

Ko te nuinga o nga mana whakahaere kua nukuhia ki raro o te mata kia ngawari ake te uru ma te ringa kotahi. Kua whakahoutia ano te tohu kaupapa, kua nui ake inaianei. Heoi, i tua atu i enei huringa, kaore he rereketanga o te tirohanga.

Ko te taupānga Pika Camera kua whakahoutia, te putanga 9.0.115.561695573.37, me Android 14, kei te waatea noa mo nga kaiwhakamahi Pika i te Papatono Beta. I timata te whakaputanga o tenei whakahou i te Mahuru 7 engari kaore ano kia whanuitia i te Toa Play. Heoi, ka taea te tango mai i APKMirror.

