Ka Hurihia e Google te Hoahoa Hou mo te Pika Camera App me te Putanga 9.0, Me Android 14

Kei te whakauru a Google i tetahi hoahoa hou o te taupānga Pixel Camera me te putanga 9.0, e hiahia ana inaianei ki te Android 14. Ka tae mai tenei whakahou me te whakawhiti Whakaahua / Ataata hou kei raro o te mata. Ko te swipe ki runga i te kaitirotiro ka tuwhera ano te paewhiri tautuhinga. Ka kitea e nga kaiwhakamahi he carousel o nga ahuatanga kamera e waatea ana i muri i te urunga ki te paewhiri tautuhinga.

I roto i te atanga hou, kua whakatikatikahia nga momo kamera. Ko nga ahuatanga Whakaahua e waatea ana ko te Paahi Mahi, te Whakaaturanga Roa, te Whakaahua, te Whakaahua, te Tirohanga Po, te Panorama, me te Ataahua Whakaahua. Ko nga aratau Ataata ko te Pan, Blur (Cinematic), Ataata, Te Neke Puturi, me te Waahi.

Ko tetahi mea tino pai ake ko te Night Sight kei te swipe noa inaianei, ka horahia nga mana ataata kia ngawari ake te uru. He piri tonu te kaihuri ka maumahara ki te aratau whakamutunga i whakamahia e te kaiwhakamahi, ahakoa he Whakaahua, he Ataata ranei.

Hei taapiri, ka huri tenei whakahou i te tuunga o te arokite roera kamera me te kaihuri arotahi o mua/muri. I mua, ka puta te arokite pukapuka kamera i te mutunga, a ko te kaihuri mata o mua/muri kei te tihi o te mata. Heoi, na te hoahoa ano, ka hunahia te kaamera anga-mua ki runga, ka uru atu te arokite roera kamera ma te tohu perehi-roa.

I tua atu i enei whakatikatika, karekau he huringa tirohanga nui. Ko te tohu kaupapa kua whakahoutia, kua nui ake inaianei.

Ko te putanga hou o te taupānga Pika Camera, 9.0.115.561695573.37, he hototahi ki te Android 14 anake ka kore e whakauru ki runga i nga putanga tawhito penei i te Android 13. I tenei wa kei te hurihia tenei whakahou mo nga kaiwhakamahi Pixel i runga i te Kaupapa Beta. Ahakoa i timata te whakahou i te Mahuru 7, kaore ano kia whanuitia i runga i te Toa Play. Heoi, ka taea te tango mai i APKMirror.

Puna: [Google News Group on Telegram](puna)