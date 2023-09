Nga Moni mo te Reo Matatini: Te Whakapai ake i te Whakaaetanga ki nga Rauemi Panui Panui Kounga me te Tautoko

Ko te whai waahi ki nga rauemi reo matatini kounga me te tautoko he mea nui kia ora ai nga akonga i roto i o raatau maatauranga. Heoi ano, kaore nga akonga katoa e whai waahi rite ki enei rauemi. I konei ka uru mai nga putea mo te reo matatini, he tohu mo te tumanako mo nga kaiwhakaako me nga akonga.

Ko te GOAL Digital Academy i Mansfield, Ohio, i waimarie ki te whiwhi i te putea reo matatini mai i te Tari Matauranga o Ohio. Ko te whainga o tenei tahua ko te whakapai ake i nga whakaakoranga reo matatini i roto i to raatau taiao ako whakakotahi ma te whakatuu punaha ki te tautuhi i nga hiahia wawaotanga me te tuku i a raatau, me te whakarite kia kaha nga akonga GOAL ki te panui.

Hei whakatutuki i tenei whainga, kua tae atu te roopu kaiwhakaako o te whare wananga ki nga whakangungu ia marama i whakahaerea e nga tohunga o te motu. Kua whakawhanakehia e ratou he tauira Pūnaha Tautoko-maha-maha (MTSS) mo te reo matatini me te whakatu roopu hei aroturuki i o raatau paanga. Ka awhina tenei tauira ki te tautuhi i nga hiahia mo te wawaotanga ma te whakamahi i te kaitirotiro me nga aromatawai tātaritanga, te whakatakoto i nga paepae mo te tautuhi i nga akonga e hiahia ana kia kaha ake te tautoko, me te hoahoa mahi motuhake mo ia taumata.

I tua atu, kua whakawhanakehia e te whare wananga nga tumanako noa me nga tohutohu kupu-a-whakapapa. Ka whakawhiwhia nga kaiako ki te whakangungu me te tautoko ki te tuku ako riterite puta noa i nga reanga reanga, ma te whakamahi taputapu penei i nga tauira Frayer, NearPod, me te Flocabulary hei whakarei ake i te whanaketanga kupu.

Ko te roopu o GOAL e mahi whakangungu tonu ana me te tohunga ako reo matatini a Kim St. Martin. Kua tautuhia hoki e ratou nga kaimahi kia noho hei kaiako mo te reo matatini me te hanga kaupapa whakangungu me te tautoko. Ka whakanui enei kaiako i o raatau pukenga ma roto i nga akoranga me nga tikanga whakangungu kua whakamatauria, me etahi atu tautoko e whakaratohia ana e te Mid-Ohio Educational Service Centre.

Ko te aronga o te whare wananga mo te hauwhā tuatahi ko te whakamahere me te whakarite. Mo te anga whakamua, ka mahi ratou ki te kohi raraunga pono me te paanga me te whakawhanake i tetahi punaha pai mo te tātari. Ko te wahanga tuarua ka aro ki te whakawhänui i nga mahi tino pai me te whakangungu i nga kaimahi katoa ki te Akoranga reo matatini taumata 1.

Ko te whakapau kaha me te ngakau nui o te kapa i GOAL kaore i ngaro. Ko nga roopu reo matatini o te kawanatanga me te motu kei te maataki i ta ratou ahunga whakamua, e mohio ana ki ta ratou pono ki te kounga o te ako me te angitu o nga akonga. Ko te tahua reo matatini i whakawhiwhia e GOAL ka noho hei whakakorikori mo nga whakapainga o te punaha i roto i nga whakaakoranga reo matatini me te mahi tahi a te roopu.

Ma te whakatika i nga koretake o te whai waahi ki nga rauemi reo matatini kounga me te whakarato i te tautoko e arohia ana, ka whakamanahia e te karaati reo matatini nga kaiwhakaako me nga akonga ki te eke ki o raatau pukenga.

Puna: Te Tari Matauranga o Ohio [Kaore i Whakawhiwhia]