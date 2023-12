Kei te Mahere a Honeybee Robotics ki te Hanga Whare Raima Nui i runga i te Marama

By

Ko Honeybee Robotics, he kamupene hangarau mokowhiti tuatahi, kua whakaritea ki te timata i tetahi kaupapa whakahirahira ki te hanga rama rama nui ki runga i te Marama. Ko enei hanganga, e kiia ana ko LUNARSABER, ka kore noa e whakamarama i nga po o te marama engari ka mahi ano he waahi maha-mahi mo te rokiroki hiko, whakawhitiwhiti, whakatere, me te tirotiro.

Ko te LUARSABER teitei e tohuhia ana ka eke ki te teitei whakamiharo o te 330 putu (100 mita), me te kaha ki te eke ki te 650 putu (200 mita) ki runga ake i te whenua marama. Ko tenei hanganga ka taea te whakauru i nga momo punaha ki roto i te hanganga kotahi, ka hanga he waahanga nui ki te whakawhanaketanga o te ohanga marama.

E ai ki a Kris Zacny, te perehitini tuarua o Exploration Systems i Honeybee Robotics, ko te painga o te noho a LUNARSABER ki te pou tonga o te Marama ko te mea ka noho tonu ki te ra tika. Ma tenei ka taea te whakaputa hiko tonu, ka waiho hei waahi pai mo taua kaupapa.

Ka mau ano te LUNARSABER i nga ahuatanga matatau, penei i nga kamera, nga punaha korero, me nga rama rama, ka tino awhina ki te tirotiro i te mata o te marama. Ma te whakatakoto rautaki i tetahi, e rua ranei o enei ramarama ki te pou tonga, ka taea te whakamarama i te katoa o te rohe, he rite ki te rama arahi.

Ko te whakapae tuatahi ko nga rohe polar o te Marama ka mau tonu te ra o te ra, he pai mo te hanga hiko. Heoi, ko te mapi i whakahaeretia e te NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter i whakaatu ko te mau tonu o te ra puta noa i te tau karekau e tau ki enei rohe. Ko nga ahuatanga o te Rim e tata ana ki te Pou o te Tonga ka roa nga ra o te marama i runga i te teitei, engari kaore i te haere tonu.

Ko te whakapau kaha a Honeybee Robotics ki te hanga i nga ramarama nunui ki runga i te Marama he tohu nui mo te torotoro marama. Ehara tenei kaupapa i te pana noa i nga rohe o te maaramatanga putaiao engari ka whakatuwhera ano i nga huarahi hou mo te noho a te tangata me te whakamahi rawa ki to tatou hoa tata tiretiera.