Whakapai ake i to Motoka me te 10-inihi Tirohanga Whakamuri-Whakaeke Mata Paa me nga Kaamera Takirua

Mena he motoka tawhito koe, kei te ngaro pea koe i etahi o nga hangarau hou penei i nga kaamera kua whakauruhia ki roto me nga kamera taapiri. Engari, he otinga ka taea e koe te pai ki enei ahuatanga i runga i tetahi motuka, ahakoa nga tauira waina, me te utu utu.

Mo te $96 noa, kei te tuku a StackSocial i tetahi mahi mo te 10-inihi whakamuri-whakauria mata paanui me te kete me te kete kamera taapiri. Ko te utu mo te $120, ko tenei kete ka nui ake te tirohanga me te haumaru i runga i te huarahi.

Hei whakauru i te kamera, ka whakairi koe i te mata 10-inihi ki runga i to whakaata whakamuri o mua ma te whakamahi i nga rapa rapa me nga here. Kua hangahia te dashcam ki te taha o muri o te mata. Whai muri, ka mono koe i te mata ki te tauranga mama o to waka mo te hiko. Ka mutu, whakairihia te kaamera taapiri ki te tuara o waho o to waka ka hono i tana taura ki te mata.

Ko tetahi o nga painga o tenei kete ka taea e koe te tiro i nga whakaahua ora i runga i te mata 10-inihi. Kei a koe ano te whiringa ki te tiro i te kaamera taapiri anake, i nga kamera e rua ranei i te wa kotahi. Ma tenei ka pai ake te tirohanga i te wa e taraiwa ana, i te wa e neke ana ki nga waahi waka.

Ko te whai kaamera takirua he mea tino nui mena ka pa mai tetahi raru, ina koa mo nga kaupapa inihua. Kei roto i te kete he pūoko G ka kitea aunoa i nga tukinga me te penapena i nga riipene ataata ki te kaari SD (kaore i whakauruhia). Ko nga kamera e rua e whakaatu ana i nga koki whanui, te rekoata 4K, me te kaha o te kite i te po ki te whakarite kia marama nga whakaahua o nga pereti raihana me nga aitua.

I tua atu, ka tukuna e tenei kete nga mana reo matatau, ka taea e koe te tango whakaahua, te tiimata me te whakamutu i te rekoata, te huri i nga kamera, te huri ranei i te mata ki te kore-ringa.

Whakapai ake i te hangarau o to waka me tenei 10-inihi whakaata whakamuri-whakaekea mata pa me nga kamera takirua i te utu utu.