Garena Free Fire MAX: Putanga Hou o te Keemu Pakanga Royale rongonui

Ko Garena Free Fire MAX he putanga matatau o te keemu whawhai rongonui rongonui, Garena Free Fire. Ko tenei whitiwhitinga hou o te keemu e tuku ana i nga whakairoiro pai ake, kua pai ake te taakaro, me nga momo ahuatanga hou.

Na te aukati o Garena Free Fire i Inia, kua huri nga kaitakaro ki a Garena Free Fire MAX hei huarahi pai. Ko te keemu nei kua tino whaiwhai haere i roto i te motu, e kukume ana i nga kaitakaro hou me nga kaitakaro tawhito.

Ko tetahi o nga mea whakahihiri o Garena Free Fire MAX ko nga waehere whakaoranga ia ra e tukuna ana i runga i tana paetukutuku mana, reward.ff.garena.com. Ko enei tohu tohu alphanumeric 12 e whai waahi ana ki nga kaitoro ki te iriti i nga momo utu kore utu, tae atu ki nga hiako kiripuaki, hiako patu, me etahi atu taonga i roto i te keemu.

He mea nui kia mahara ko ia waehere utu ka taea te whakamahi kotahi anake, a, kaore e taea te whakahoki i nga waehere muhu, kua pau ranei mo nga utu. I tua atu, ko nga waehere katoa ka tukuna he tepe paunga o te 12 ki te 18 haora, no reira me tere nga kaitakaro ki te whakamahi i mua i te paunga.

Ko te whakaurunga o Garena Free Fire MAX kua ora hou ki roto i te momo whawhai royale, e tuku ana i nga kaitakaro he wheako petipeti tino ataahua me te rumaki. Na ona whakahou i nga wa katoa me nga waehere whakaoranga whakaongaonga, ka mau tonu te keemu ki nga kaitakaro huri noa i te ao.

