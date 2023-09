Ka Whakapuakina e Unity te Utu Tautohetohe Hou mo nga Kaihanga Keemu

Ko te Unity, te kamupene kei muri i te Unity Engine rongonui e whakamahia ana e nga whare takaro takaro motuhake, kua puta nga tautohetohe me tana panui mo te utu hou. Ka timata mai i te 1 o Hanuere, ka utua nga kaiwhakawhanake i ia wa ka tangohia he keemu ma te Unity Engine. Ka puta te utu ina eke nga hoko ki te paepae $200,000 i roto i nga moni whiwhi i roto i te 12 marama, i te 200,000 katoa nga whakaurunga, ka eke ki te $0.20 mo ia whakaurunga, i runga i te raihana a te kaiwhakawhanake me Unity.

I tutuki tenei whakatau me te riri me te kore whakapono i roto i te hapori whanaketanga keemu, me nga kaiwhakawhanake e whakaatu ana i nga awangawanga mo te taumahatanga o te putea me te kore korero. He maha nga kaiwhakawhanake kei te awangawanga mo nga wero arorau o te whakatinana i tenei utu, tae atu ki te pehea e pa ana ki te whakauru ano o te keemu ki nga taputapu hou, ki nga ratonga ohaurunga penei i te Xbox Game Pass me nga kohinga keemu aroha penei i te Humble Bundle.

Ko te kotahitanga, hei whakautu, i kiia te utu ko te Utu Waatea Kotahitanga, na te mea e pa ana ki te waehere e whakahaere ana i ia keemu i runga i nga taputapu kaitakaro. E kii ana te kamupene ko tenei hanganga utu ka taea e nga kaihanga te whai hua mai i nga mahi a nga kaitakaro. Ko te Perehitini o Unity Create, a Marc Whitten, i kii ko te whainga o tenei utu ko te "whakarite pai ake i te utu uara" i waenga i te Unity me nga kaiwhakawhanake, me te whakaputa moni ake mo te kamupene ki te haumi tonu ki te miihini.

Ko tenei whakatau ka ara ake nga awangawanga mo nga paanga putea mo nga whare taiwhanga mena ka whakaekea e ratou to raatau turanga kaiwhakamahi, mena ka mutu a raatau keemu ki nga kaupapa whakauru papatipu. He maha nga kaiwhakawhanake kei te whakahē tenei utu taapiri i o raatau mohiotanga ki ta raatau whakaaetanga raihana me te Unity me nga moni e tumanakohia ana ka puta mai i a raatau keemu. Ko te kore maramatanga mai i a Unity me pehea te whakatinanatanga me te whai i nga utu kua taapiri atu ki enei awangawanga.

Ko te Unity Engine, i tukuna tuatahitia i te tau 2005, he miihini keemu whakawhiti-whakawhiti i rongonuihia i waenga i nga kaiwhakawhanake keemu motuhake na te utu me te ngawari. Kua whakamahia hei hanga taitara angitu penei i te Cuphead, Rust, me Pokémon GO. Heoi ano, kua pa ki a Unity nga wero putea, ka mutu te whakakorenga o nga kaimahi me te hiahia ki te arotake ano i ana haumi. Ko te tumanako a te kamupene ka awhina tenei hanganga utu hou ki te whakaputa moni ake me te whakapakari ake i tana tuunga ki te umanga.

Rauemi:

– Moheni Kaiwhakawhanake Game

– X Moheni