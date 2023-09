Wewete i to Whaiaro Tere i Forza Motorsport

Kei te hoki mai ano a Forza Motorsport me tetahi waahanga hou i muri i nga tau e wha. Ko nga kaihanga, Turn 10, kua hoki ki te papa tuhi ki te hanga hou i te kaporeihana. Ko te demo o te keemu e whakaatu ana i nga huringa whakaihiihi i roto i nga ahuatanga o te taakaro me te urunga.

Ko te demo e toru nga reihi mai i te Kapu Kaihanga, e aro ana ki te whakahou me te hanga i to waka. Kaore i rite ki nga putanga o mua o te keemu e whakanui ana i te kohikohi i te kohinga motuka nui, ko te Forza Motorsport hou e akiaki ana i nga kaitakaro ki te aro ki te whakapai ake i etahi motuka e tino paingia ana e ratou.

Ko tetahi huringa ka kitea i roto i te taakaro ko nga mana whakahaere. Ko nga mana whakahaere i roto i te Forza Motorsport hou e hiahia ana kia tino tika ake, ka hanga he wheako taraiwa pono ake. Kaore e taea te pakaru noa i nga huringa; me mahi nga kaitakaro me o raatau waka kia pai ai te huri. Ahakoa he whakarereketanga pea nga mana whakahaere mo nga kaitakaro kua roa, ka whakaatu tika ake mo te taraiwa o te ao.

Ko nga ahuatanga whakauru i roto i te keemu he mea whakanui. Kua whakapau kaha a Forza Motorsport ki te whakarite kia pai nga kaitakaro matapo me nga kanohi iti ki te keemu. Ko nga momo tohu ororongo, penei i nga huringa taputapu me nga matohi tata, ka taea e nga kaitakaro te whakatere i te keemu kaore he tohu tirohanga. Ka whai hua ano enei whiringa urunga ki nga kaitoro titiro, me te whakanui ake i o raatau wheako taraiwa.

Ko te whakauru o nga ahuatanga whakauru ka whakatuwhera i te keemu ki te hunga whakarongo hou, a he mea whakaihiihi te kite me pehea te wheako me te arotake i te keemu. I tua atu, ko enei whiringa urunga hei whakamaumahara ko te urunga ki te petipeti me tumanako kaua ki te pakipaki.

Hei mutunga, kua hoki ano a Forza Motorsport ki te papa tuhi me tana waahanga hou. Ko te keemu e aro ana ki te hanga me te whakahou ake i etahi motuka kua tohua, e whakarato ana i te wheako taraiwa tino pono me te rumaki. Na te whakaurunga o nga ahuatanga whakaurunga ka uru atu te keemu ki te maataki whanui, a he mea pai ki te kite me pehea te awhi a nga kaitakaro ki enei huringa ina puta te keemu.

