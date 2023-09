Ko te New Forza Motorsport e whai ana kia noho hei keemu reihi mo nga kaitakaro katoa

By

Ko Forza Motorsport, te waahanga hou o te raupapa keemu reihi rongonui, kua whakaritea ki te tuku i tetahi waahi urunga mo nga kaitakaro katoa. He marama te hiahia o te Kaiwhakawhanake Turn 10 – kia aro ki te wheako reihi ake, kia auaha i roto i te ahupūngao me te AI ki te hanga i tetahi taiao ako maori. Ko te keemu e whakanui ana i nga whakaahua 4K tino ataahua me te whakauru i tetahi punaha ahu whakamua RPG-rite mo ana waka 500+.

I te wa e whakataetae ana nga kaitakaro, ka whiwhi ratou i nga tohu motuka (CP) ka taea te whakamahi ki te whakarite i o raatau waka ki nga waahanga hou me nga whakahoutanga. Mo nga kaitakaro karekau e aro ki nga korero, ka taea e te punaha Drivatar te hokinga mai ki te whakatikatika i te wheako reihi katoa. Ma te whakatikatika i te tauine waru-ira, ka taea e nga kaitakaro te whakahaere i te pai o te mahi a etahi atu kaiwhaiwhai, kia tino tika te takaro.

Ko te Forza Motorsport te mea matua mo te urunga ma te tuku i nga momo whiringa mo nga kaitakaro haua. Kei roto i te keemu nga tohu ororongo me nga korero mo nga taraiwa matapo, nga whakaurunga pa kotahi mo te hunga e herea ana te neke haere, me nga kupu hauraro tino whakarite mo te hunga turi me te ngoikore o te whakarongo. Ko enei ahuatanga urunga ehara i te mea whai hua mo te hunga haua engari ka awhina ano hoki i etahi atu kaitakaro. Kei te powhiri te keemu ki nga kaitakaro o nga taumata pukenga katoa, kaore e whiua te whakamahi taputapu awhina.

Ko te punaha Car Mastery i Forza Motorsport he whakahoki urupare me nga utu ki nga kaitakaro, ka taea e ratou te whakapai tonu i o raatau pukenga. Ka hoatu ki nga kaitakaro te ahua o te whakatutukitanga me te ahunga whakamua rite ki tera i kitea i roto i nga RPG. Heoi ano, kei te aro tonu te keemu ki te aroha mo nga motuka, kaua ki te noho hei RPG katoo, keemu whaihanga ranei.

Ka tukuna a Forza Motorsport i runga i te Xbox Series X/S me te PC hei te Oketopa 10th, ka waatea ki te Xbox Game Pass. I runga i tana aro ki te urunga atu, te ngawari ki te whakatata, me te wheako reihi rumaki, ko te whainga o te keemu ki te aro atu ki nga kaiwhaiwhai mohio me nga tauhou.

Rauemi:

– Forza Motorsport: Mahi-a-ringa me te Keemu Whakataetae Whakataetae Panuku (IGN)

– Ko te taitara hou o Forza Motorsport ka whakakore i te kaupapa tatau a Forza Motorsport (Eurogamer)