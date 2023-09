Te Whakataki i te Xbox Mastercard: Whiwhi Tohu mo To Wheako petipeti

Kua hurahia e Microsoft tana whakahere hou mo nga kaakaro: te Xbox Mastercard. Ma tenei kaari nama hou ka taea e nga mema kaari te whiwhi tohu mo a raatau hoko, ka taea te utu mo nga keemu me nga taapiri kei te Toa Microsoft. I te tuatahi ka waatea noa te kaari mo nga mema o te Xbox Insider Programme i te US, timata mai i te Mahuru 21, i mua i te uru atu ki nga kaiwhakamahi Xbox katoa o Amerika i tera tau.

Ko te Xbox Mastercard he hua na te mahi tahi a Microsoft me Barclays. Ka rite ki te tumanako, ko te kaari e whai ana ki te akiaki i nga kaiwhakamahi ki te hoko i nga ihirangi Xbox. Mo ia taara e pau ana mo nga hokonga o ia ra, ka whiwhi nga kaipupuri kaari kotahi te tohu utu. Heoi, ka piki ake te reiti tohu utu ki te rima piro mo ia taara i pau i te Toa Microsoft. I tua atu, ko nga hoko i mahia ma te whiriwhiri i nga ratonga roma me te kai, penei i a Netflix, DoorDash, me Grubhub, ka whiwhi i nga tohu e toru mo ia taara.

Ko ia tohu utu ka wariuhia ki te pene kotahi ina utua mo nga keemu Xbox me nga taapiri. Ko te tikanga, ki te whakapau koe i te $1,000 mo nga hoko paerewa ma te whakamahi i te kaari, ka whiwhi koe i te rite ki te $10 te utu o nga tohu hei whakamahi mo nga keemu hou. Ka waatea te kaari i roto i nga hoahoa rereke e rima, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhaiaro me o raatau Xbox Gamertag.

Mo nga mahi, ka tautoko te Xbox Mastercard i nga utu kore whakapā me nga putea mamati. Ka whai waahi ano nga kaipupuri kaari ki o raatau nama FICO mo te kore utu. Ko te reiti ōrau ā-tau (APR) o te kaari ka taea mai i te 20.99% ki te 31.99%, i runga i nga hua o te haki nama.

Hei whakatenatena i nga kaiwhakamahi ki te haina me te whakamahi i te kaari, ka tukuna e Microsoft etahi atu painga. Ka whiwhi nga kaipupuri kaari i te bonus o te 5,000 tohu kaari (he rite ki te $50) i muri i to raatau hoko tuatahi. I tua atu, ka koa nga mema mo nga marama e toru mo te Xbox Game Pass Ultimate mo te kore utu i muri i te whakamahi i te Mastercard mo te wa tuatahi. Ka taea te whakawhiti atu tenei ohaurunga ki tetahi hoa mena he kaiohauru kee te kaipupuri kaari.

I te katoa, ko te Xbox Mastercard e whai ana ki te whakarei ake i te wheako petipeti mo nga kaiwhakamahi Xbox ma te utu i a raatau mo o raatau hoko. Ma tana punaha tohu utu ataahua me nga putea motuhake, ka tino pai tenei kaari nama ki nga kaitoro kaingākau.

Rauemi:

- Microsoft

– Barclays