Ko te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 te ra tuku i panuitia

Kua whakaatuhia e Sega ko te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 ka tukuna i te Whiringa-a-rangi 6th. Ka waatea te keemu ki runga i nga momo papaaho, tae atu ki te PC, Mac, Nintendo Whakawhiti, PlayStation 5, Xbox Series X/S, me nga waea atamai. Koinei te wahanga 20 o te raupapa Kaiwhakahaere Whutupaoro, a ko te keemu tuatahi o te raupapa ka whakarewahia ki Hapani.

Ko tetahi waahanga nui o te FM24 ko te waatea i runga i te Xbox Game Pass i te whakarewatanga mo nga kaiwhakamahi PC me Xbox Series X/S. Hei taapiri, ko te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 Mobile ka uru mai ma Netflix, whai muri i te whakaurunga o te FM23 Touch ki runga i a Apple Arcade.

Ko te Sports Interactive, te roopu whanaketanga i muri i te keemu, i whakaatu i to ratou harikoa mo te tukunga ki Hapani me te whakaurunga o te tautoko reo Hapanihi. Ko tenei, me te whakaurunga o te keemu ki a Netflix, he whanui te turanga kaiohauru neke atu i te 230 miriona tangata puta noa i te ao, he whai waahi nui mo te hapori kaitakaro Kaiwhakahaere Whutupaoro ki te tipu ake.

Ko nga ota-mua mo te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 kei te tuwhera i tenei wa, ka tukuna he utu 10 paiheneti tae noa ki te ra whakarewatanga mana. Ko te ota-mua ka tukuna he waahi ki te waahi moata mo nga kaitakaro PC/Mac tata ki te rua wiki i mua i te tukunga o te keemu.

Me mahara ko te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 te waahanga whakamutunga i mua i te whakatikatika nui ka tu hei tera tau me te FM25. I roto i te uiui me Eurogamer, ko Miles Jacobson, te rangatira o Sports Interactive, i whakaatu i tana pouri mo te whakaurunga o mua i roto i te raupapa, ahakoa tona rongonui nui.

Nga wehewehe:

– Xbox Game Pass: He ratonga ohaurunga e tukuna ana e Microsoft e uru ana ki te whare pukapuka o nga keemu mo te utu ia marama.

– Te Uru Moata: He wa i mua i te tukunga mana o tetahi keemu e taea ai e nga kaitakaro te uru me te takaro i te keemu i te wa e whakawhanake tonu ana, e whakamatautau ana ranei.