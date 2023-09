Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 Waea Pukoro Ka tae mai ki nga Keemu Netflix hei te Whiringa-a-rangi

Ko te Kaiwhakahaere Whutupaoro, ko te raupapa keemu ataata rongonui a SEGA, ka timata i te wa tuatahi ki runga i nga Taakaro Netflix hei te Whiringa-a-rangi 2023. Ko te tukunga e haere ake nei, ko te ingoa "Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 Waea Waea" e kiia ana ko te putanga tino oti tae noa ki tenei wa ka taea e nga kaitakaro te whakahiato he te kapa o nga kaitakaro whutupaoro mai i nga momo riiki.

Ka tukuna te keemu i te wa kotahi ki runga waea pūkoro i te taha o nga pouaka pouaka me nga putanga mamati mo nga papaaho nui me nga papaaho PC penei i te Steam, Epic Games, me te Xbox Game Pass. Ko te ahunga whakamua o mua mai i te putanga 2023 o te Kaiwhakahaere Whutupaoro ka taea te whakawhiti ki te tukunga hou, engari ka hiahiatia he ohaurunga Netflix ki te takaro.

Me mahara ko te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 Mobile, pera i era atu keemu katoa i runga i a Netflix (katoa nga taitara 74), karekau he panui me nga whakawhitinga miihini. I roto i tetahi panui rangitaki whaimana, ka whakaatu a Netflix i tana ekenga ki te ao me te turanga mema hei take mo te neke o te keemu ki to raatau papaahi, ka taea e nga kaitakaro te uru atu ki te keemu atu i nga wa o mua.

Hei tango i te Kaiwhakahaere Whutupaoro 2024 Waea Pukoro, ka taea e nga kaitakaro o mua me te mema Netflix te kimi me te whakauru i te keemu ma te taupānga pūkoro Netflix i tana tukunga. Ka noho ki roto i te rarangi takaro motuhake i runga i nga waea a Apple me tetahi ripa takaro motuhake i runga i nga taputapu Android. Heoi, karekau te keemu e waatea mai i te taupānga Netflix i runga i nga PC, pouaka whakaata, me nga papatohu keemu.

Ko tenei mahi tahi i waenga i a SEGA me Netflix e tohu ana i ta raatau keemu tuarua, whai muri i te tukunga o Sonic Prime Dash i te timatanga o tenei tau. Ko etahi atu korero mo te putanga Netflix o te Kaiwhakahaere Whutupaoro ka whakaatuhia i te mutunga o Oketopa.

I te wa e tata mai ana te ra tuku, ka taea e nga kaitakaro me nga kaiwhaiwhai o te Kaiwhakahaere Whutupaoro te tumanako ki te wheako pūkoro hou i runga i nga Taakaro Netflix, e whakanui ana i te toronga o te keemu whaihanga whakahaere whutupaoro rongonui ki te hunga whakarongo whanui.

