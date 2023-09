Te Apple Watch Series 9: Kua Pai ake te Mahinga me te Whakanuia Kimihia Taku Tika

Ko te Apple Watch Series 9 kua panuitia hou e whakaatu ana i nga whakahoutanga whakahihiri hei whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Ahakoa karekau he whakahoahoa taputapu, he pukoro hauora hou ranei, ko te Raarangi 9 e whakanui ana i te tukatuka roopu ultra whanui kua whakahoutia. Ko tenei whakahou tukatuka, e mohiotia ana ko te S9, ko te tuatahi o te whakanui i nga mahi pono i roto i nga tau e toru, e whakarato ana i te piki tere tere me te pai ake o te whakautu ki nga tauira o mua.

I tua atu i te pai ake o te mahi, ko te Apple Watch Series 9 he nui ake te kanapa, ka eke ki te 2000nits kia pai ake te kite i te ra kanapa me te iti ki te 1nit i te wa e pouri ana. Ko tetahi whakarei ake ko te tukatuka i runga i te taputapu o nga whakahau reo Siri, ka tere ake nga wa whakautu. Ka taea e nga kaiwhakamahi te patai ki a Siri mo o raatau momo moe, te tere o te ngakau, te taumata mahi, tae atu ki te tuhi i nga raraunga hauora penei i te taumaha me te tango rongoa ma te whakamahi noa i o raatau reo. Ka whakawhānuihia nga patai hauora Siri ki etahi atu reo hei te mutunga o tenei tau.

Kua whakaurua ano e Apple he huarahi hou ki te whakaputa i nga whakahau me te waahanga Double Tap. Ka taea e nga kaiwhakamahi te paopao noa i o ratou maihao me o ratou koromatua kia rua nga wa ki te whakautu i nga piiraa, ki te aukati i nga taima me te mahi i etahi atu mahi tere. Ka waatea tenei waahanga a tera marama.

Ahakoa te piki haere o te kanapa me nga ahuatanga pai ake, ka mau tonu te Apple Watch Series 9 i te ora o te pākahiko "ra katoa" mo te 18 haora. Ko te raupapa 9 e waatea ana mo te ota-mua timata i tenei ra, me nga kaipuke kua whakaritea mo Mahuru 22, 2023. Ko te utu timata mo te Apple Watch Series 9 he $399.

Mo te hunga e hiahia ana ki nga whiringa whakaritenga, ka taea hoki te tono nga roopu hou o Hermes me Nike mo te Apple Watch i tenei ra, ka waatea i roto i nga toa i te Mahuru 22. Ko nga tauira Aluminium o te raupapa 9 ka tae mai ki nga momo tae, tae atu ki te whetu whetu, waenganui po, hiriwa, (HUA)Whero, me te mawhero, i te wa e waatea ana te putanga kowiri tira i te koura, te hiriwa, me te kauwhata. Ko te putanga o Hermes he kowiri tira he kowiri tira i te hiriwa, i te pango mokowhiti ranei.

I roto i te katoa, ko te Apple Watch Series 9 e kawe mai ana i te whakanui mahi e tatari ana, me te pai ake o te mahi ki te raina smartwatch rongonui. Na tana tukatuka kua whakahou ake, kua whakareia te kaha o Siri, me nga ahuatanga hou penei i te Paa-rua mo nga mahi tere, ka oati te Raarangi 9 ki te whakarato i te wheako kaiwhakamahi kua whakahou ake.

Rauemi:

– Ko Apple Watch Series 9 he whakanui i te mahi me te nui ake Kimihia taku tika