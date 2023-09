Nga Moni Mamati me te Mahere Whakakore-Tara mo Haina me nga Hoa

E ai ki tetahi tohunga nui Hainamana, ka awhina nga moni matihiko ki te whakakore i te taara mo Haina me ona hoa. Ko Huang Qicai, te Kaiwhakahaere Tuarua o te Fujian Academy of Social Sciences, i whakaatu i tenei tirohanga i roto i tetahi korero mo Guangming Daily. I kii a Huang kua timata kee te mahi whakaheke taara i roto i nga whenua rereke ka arahi ki te tini-polarization o nga moni o te ao i te wa e ngana ana nga iwi ki te matara atu i te USD.

E whakapono ana a Huang ka whai waahi a Huang ki tenei mahi mo te wa roa. E kii ana ia ko nga moni matihiko o te ao te kaha ki te whakahou me te whai waahi ki te whakaheke i te taara. I te wa e pakeke haere tonu ana nga tono moni mamati, ka kii a Huang ka puta he "moni o te ao" tino rangatira, ka noho hei pokapū o te punaha whakahaere moni o te ao. Ahakoa karekau a Huang i tino kii me tutuki tenei mahi a te yuan matihiko o Haina, ka whakahuahia e ia te turanga utu BRICS, BRICS Pay, i roto i tana tuhinga.

Ko te BRICS Pay he papaaa utu mamati e heke mai nei. E ai ki a Huang, mena ka taea te whakatau i nga wero mahi tahi, ka taea te whakauru i nga moni mamati peeke pokapū (CBDC) ki te BRICS Pay. Ko te mea nui, ko Haina, Russia, me Brazil kua tino ahu whakamua me o raatau kaupapa moni mamati. E kii ana a Huang ka taea e nga CBDC te whai waahi ki te whakaheke i te taara ma roto i nga tauwhitinga whakawhiti-taitapa-a-rua, maha-a-rohe ranei na nga kaupapa piriti moni mamati.

Ko tetahi atu waahanga nui e whakanuia ana e Huang ko te hiahia ki te wawahi i te mana o te punaha karere peeke SWIFT, e whakahaerehia ana e te United States. E kii ana ia he mea tika kia kaha nga hoa Hainamana ki te whakatairanga i te whakaheke taara i roto i nga waahanga nui penei i te kaha me nga taonga. Ko te whakaaro a Huang ko te whakawhiti moni me te whakatau ki nga whenua whakaputa taonga ma te whakamahi i nga moni a-rohe me nga yuan ka ngoikore haere te here i waenga i te hinu me te taara US.

Hei whakamutunga, ko nga moni matihiko, otira ko nga yuan matihiko o Haina, ka whai waahi ki te awhina i te mahi whakaheke-tara. Na roto i te whakatairanga i te whakamahi i nga fiat mamati me te whakatutuki i nga wero honohono, ka taea e nga iwi penei i a Haina me ona hoa te whakaiti i to raatau whakawhirinaki ki te USD me te whakatairanga i te maha o nga polarization o te ao.

Rauemi:

– XY/Adobe

– Fujian Academy of Social Sciences

– Guangming Daily