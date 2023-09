Te Awenga o te Paapori Paapori ki te Roa o te Waiata Pop

He nui nga huringa o te umanga puoro i roto i nga tau tata nei, na te awe o nga papaapori pāpori penei i a TikTok. Ko Nathan Hubbard, te kaiwhakahaere puoro o mua, i korero i ona whakaaro mo te pukaemi "GUTS" na Olivia Rodrigo, e kii ana ko tana wa mahi 39-meneti he hua o te "TikTokization haere tonu o tenei wa o te puoro." Ahakoa kua pa te paapori pāpori ki te whakatakotoranga o nga puoro puoro, ehara tenei ahuatanga i te mea motuhake ki a TikTok.

Puta noa i te hitori, kua tipu te umanga puoro i te taha o te ahunga whakamua i roto i nga hangarau rekoata oro me nga hangarau haapurororaa. Ko nga waiata puoro i tukuna i runga i te vinyl he iti noa na te kaha o te tinana o te reo me te hiahia ki te purei reo irirangi. Ko te tito waiata me hopu te aro i waenga i nga mahi hokohoko, na te mea ka poto ake nga oro puoro. Ka taea e nga rekoata Vinyl te 22 meneti te roa o te ororongo mo ia taha, i awe i te raupapatanga o nga pukapuka pop moata.

Ko nga pukapuka penei i a Bruce Springsteen "Born To Run" me te "Sgt. Ko Pepper's Lonely Hearts Club Band” i tata ki te 39 meneti, he rite ki te "GUTS" a Olivia Rodrigo. Ko tenei roa i hua mai i nga herenga o nga rekoata vinyl, ka taea te noho tata ki te 20 meneti mo ia taha. Ahakoa i roto i te waa roma, karekau he herenga tinana, ka haere tonu te tikanga mo te 39 meneti mo te roa o te pukaemi.

Ko nga whetu pop hou, tae atu ki a Olivia Rodrigo, kei te piri tonu ki nga tikanga o te umanga i te wa e whakauru ana i nga ahuatanga hou. E akiaki ana te wa romaroma i te hunga takakau poto ake, engari kei te mau tonu te awe o nga tikanga o mua. Ko te pukaemi a Rodrigo e whai ana i te whakatakotoranga whiti-chorus-verse-chorus-bridge-chorus, he tauira kua roa e noho ana mo nga tekau tau. Ko te roanga 39-meneti ehara i te hua tika o TikTok engari he haere tonu o nga tikanga ahumahi.

Ahakoa he nui te mahi a te hunga paapori pāpori ki te hanga i te whenua puoro, he mea nui kia mohio ki te whanuitanga o te horopaki o mua i awe i te roa o te pukaemi. Ko te wa whakahaere 39-meneti e tohu ana i te taurite i waenga i nga hiahia arumoni, nga herenga tinana, me nga tumanako a te hunga whakarongo puoro pop. Ka noho tonu te ahumahi he puunaha rauwiringa kaiao, he mea nui te maarama hohonu ki ona ahuatanga mo te tātari tika.

