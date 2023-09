Ko te Euro Truck Simulator 2 DLC he whakauru i nga mahi peita o nga raina hou

Kua tukuna e Euro Truck Simulator 2 he DLC hou e kiia nei ko te Modern Lines Paint Jobs Pack, ka taea e nga kaitakaro te whakarite i o raatau taraka ki nga hoahoa ahurei me te tarai. Ko te DLC e tuku ana i nga kaupapa hoahoa e ono, tae atu ki te Huringa Raina, te Whakaaturanga Hakinakina, te Huarahi, te Hiko Hiko, te Raina Whakatere, me te Ruarua. Ka taea te whakamahi i ia hoahoa ki tetahi taraka i roto i te simulator ka taea te whakarite me nga whiringa tae. Ka toro atu ano nga mahi peita ki nga waka taraiwa peita pea.

Kei te waatea te Peehi Mahi Pee Raina Hou i runga Steam mo te £1.69/€1.99/$1.99. Ka taea e nga kaitakaro te whiriwhiri i ta raatau hoahoa tino pai me te whakaputa i o raatau taraka ki runga i nga rori mariko. Ko te tukunga o tenei DLC ka puta mai i muri i nga tirohanga o mua mo te West Balkans DLC e haere ake nei, ka whakaatu i nga waaawa hou me nga tohu whenua i nga rohe o Ancona me Bari.

Kei te tuku tonu a Euro Truck Simulator 2 i nga korero hou me nga whakahoutanga hei whakarei ake i te wheako petipeti mo nga kaitakaro. I tua atu i nga DLC, i werohia e te keemu nga kaitoro me te wero kore-GPS, me te taapiri i te taumata uaua me te tino pono mo te hunga e rapu ana i te wero nui ake.

Mena he kaiwhaiwhai koe i te Euro Truck Simulator 2, he huarahi pai te Paahi Mahi Pee Raina Hou ki te taapiri i te ahua o to wheako taraka mariko. Kōwhirihia to hoahoa tino pai ka pa ki te huarahi i roto i te ahua!

Puna: Pūmanawa SCS