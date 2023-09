Tikina he utu nui mo te Samsung Galaxy S23 Ultra me te hokohoko-mai

Mena kei te maakete koe mo te waea kamera hou, koinei te wa tino pai ki te whakaaro mo te Samsung Galaxy S23 Ultra. I tenei wa, kei te tukuna e Samsung he utu nui mo tenei taputapu, me te hekenga utu o te $980, ka heke te utu katoa ki te $399.99 mai i tana utu taketake o $1,379.99.

E waatea ana te hekenga ma te kaupapa hokohoko-i roto i te nama. Ma te hokohoko i to taputapu e tika ana, ka taea e koe te whiwhi ki te $800 i roto i te nama hokohoko, hei taapiri mo te whakahou rokiroki $180 te utu. Ko tenei mahi kaore i te mea ka nui ake te utu o te waea engari ka whai waahi ki te whakahou i to taputapu.

I roto i ta maatau arotake mo te Samsung Galaxy S23 Ultra, i kitea e maatau he taputapu tere me te urupare me te mata whakamiharo. Ko te ahuatanga o tenei waea ko tana kaamera, he nui ake i era atu tauira i a maatau whakamatautau. Mena he kaamera motuhake te kaupapa matua mo koe, he mea tika kia whakaarohia tenei waea.

Ko te nui o te nama hokohoko ka whiwhi koe i runga i te uara o to taputapu hokohoko. Ko te tikanga, ko nga taputapu hou ake ka nui ake nga uara hokohoko. Heoi, i runga i te pai o nga mahi kamera a te Samsung Galaxy S23 Ultra, ko nga taputapu ka tukuna e koe mo te hokohoko-mai ka tino pai.

Mena kei te ruarua tonu koe, tirohia nga utu pai rawa atu a Samsung Galaxy S23 Ultra me nga utu e waatea ana. Ko te utu whakahekenga, me te kaha o nga kaamera teitei o tenei taputapu, he mea tino pai tenei mo te hunga e hiahia ana ki te waea kaamera teitei.

