Kua Taarua te Tukunga Tukunga Whakaari i runga i te Whakawhiti

Ko Enchanted Portals, he papaaho 2D e tino tumanakohia ana na Cuphead, kua panuitia he roa te tukunga i runga i te Nintendo Switch. I whakaritea tuatahi ki te whakarewa i te Mahuru 6th, ka tukuna e te keemu inaianei "i etahi wiki i muri mai" i te taha o nga putanga PS4 me Xbox One o te keemu, e ai ki te kaiwhakawhanake Xixo Games Studio i runga i Twitter.

Ahakoa i taea e te putanga PC o Enchanted Portals te whakatau i tana ra tuku i te Mahuru 5th, kua iti ake nga ahuatanga o te keemu i te whetu. Ko nga arotake a nga kaiwhakamahi Steam i tenei wa e noho ana i te "Mostly Negative," me te maha o nga kaiwhakamahi e kii ana i nga raru whakahaere ko tetahi o nga take matua. Ko te tumanako ko te roa o te tukunga o te putanga Whakawhiti ka hoatu ki nga kaihanga te wa e tika ana ki te whakatutuki i enei raruraru me te tuku i te wheako petipeti pai ake.

Ko Enchanted Portals he papaaho 2D mahi tahi e whai ana i nga korero mo nga tohunga makutu hou e rua ko Bobby raua ko Penny, e mau tonu ana i waenga i nga rahi. Ko te keemu e whakaatu ana i nga puoro puoro, nga mahi toi tawhito, me te pukuhohe kore-mutu, e kii ana i te wheako petipeti ohorere me te tere tere. Ka taea e nga kaitakaro te tumanako i nga waahanga o te papaahi whakawero, nga pakanga rangatira whakahihiri, me te kaha o nga mahi makutu me nga nekehanga ki te hinga i nga arai me te ahu whakamua i roto i te keemu.

Ahakoa ka whakapouri pea i nga kaiwhaiwhai e tatari ana ki te tuku, he mahi tika kia tutuki ai te keemu ki nga paerewa kounga e tumanakohia ana e nga kaitakaro. Kia mau ki nga panui mo te ra tuku hou o Enchanted Portals i runga i te Nintendo Whakawhiti.

