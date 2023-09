Ko Gearbox Studio e kiia ana i pangia e nga mahi whakatikatika a te Roopu Embracer

E ai ki nga purongo tata nei, ko Gearbox Studio te taiwhanga hou kua pa ki nga mahi whakatikatika a te Roopu Embracer. I panuitia e te Roopu Embracer he kaupapa whakatikatika matawhānui i te marama o Hune ki te whakaora mai i ana whakapaunga nui i roto i nga tau me te hekenga 40 paiheneti o te utu hea whai muri i te rahua o te hononga rautaki me Savvy Games Group.

Hei wahanga o te whakatikatika, i tutakina tonu tetahi whare studio na Embracer, Volition Games, i te mutunga o tera marama. Inaianei, e kii ana a Reuters ko Gearbox pea te studio e whai ake nei ka tukuna e Embracer. E ai ki te korero kei te mahi tahi a Embracer me nga peeke haumi a Goldman Sachs me Aream & Co ki te tirotiro i te whiringa hoko Gearbox. Kua riro mai i a raatau nga paanga mai i nga roopu tuatoru e whai ana ki te whiwhi i te whare studio.

He mea tika kia mohio kua kite nga utu hea a Embracer i te pai o te neke whai muri i tenei purongo. Ko te Gearbox, i riro mai i a Embracer i te tau 2021, he rereke nga hua me ona putanga keemu tata nei. E ai ki te kaiwhakaputa Take-Two, he iti te hoko o nga Tales hou mai i nga Taitapa. Heoi, ko tetahi atu Borderlands hurihuri, ko Tiny Tina's Wonderlands, i eke ki nga tumanako. I kii te Tumuaki, a Randy Pitchford, kua whanake kee nga wheako a meake nei.

Hei kaiwhakaputa, kei te whakaaro a Gearbox ki te tuku i te Hyper Light Breaker me te Homeworld 3 i te timatanga o te tau 2024. Ka ara ake pea etahi atu whanaketanga mo nga mahi whakatikatika a te Roopu Embracer me te heke mai o Gearbox.