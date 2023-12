Ka Hangaia e nga Kairangataiao te Tikanga mo te Whakamau i nga Nanodiamonds Korekorero ki roto i nga Hanganga Whakaritea.

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o São Carlos o São Carlos Institute of Physics (IFSC-USP) o te Whare Wananga o São Paulo, kua eke ki te whakauru i nga nanodiamonds me nga pokapū tae ki roto i nga hanganga kua hangaia. Ko te tikanga, e whakaahuatia ana i roto i te pukapuka Nanomaterials, ka whakatuwhera i nga huarahi whakahihiri mo te whakauru i nga kaiwhakaputa quantum ki nga taputapu whakaahua mo nga momo tono.

I arotahi nga kaiputaiao ki nga pokapū hauota-watea (NV), he koha i roto i te hanganga karaihe o nga taimana. Ka puta tenei koha ina whakakapia e te ngota hauota tetahi ngota waro i roto i te kupenga taimana me te waahi e noho tata ana i roto i te mahanga. Ko enei pokapū NV e whakaatu ana i nga ahuatanga quantum penei i te tukunga whakaahua kotahi i te pāmahana rūma me te wa whakakotahitanga roa, e whai hua ana mo te whakawaehere me te tukatuka korero nui, me te tohu pūtau i roto i nga rangahau koiora.

Ko te hanga miihini i roto i nga taimana he wero hangarau, no reira ka huri nga kairangahau ki te whakauru i nga nanodiamonds me nga pokapū tae ki roto i nga hanganga kua hangaia. I whakamahia e ratou tetahi tikanga e kiia nei ko te polymerization rua-photon (2PP), e uru ana ki te whakamahi i te kurupae taiaho kaha-nui ki te aro ki te kapia polymer tairongo-marama kaore ano kia pakari.

I roto i ta raatau rangahau, i tapirihia e nga kairangahau he otinga nanodiamond ki te photoresist, he mea maamaa e whakamahia ana mo te hangahanga. I muri i te whakahaere i nga momo tikanga matū tinana, i mahia e ratou te hanga miihini ma te whakamahi i nga pupuhi mai i te laser kaha. Ko te noho me te waahi o nga nanodiamonds i whakapumautia na roto i nga inenga rererangi me te Raman spectroscopy.

Ko nga hua i whakaatu ehara i te mea ka taea anake te hanga hangahanga moroiti kua whakauruhia ki nga nanodiamonds kareoro engari ano hoki te kaha mo te hanga whakaahua me nga tono hangarau quantum. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi whakaihiihi mo te whakawhanaketanga o nga taputapu whakaahua matatau me nga kaiwhakaputa quantum whakauru.

Ko te rangahau he wahanga o te kaupapa PhD i arahina e Filipe Assis Couto, na Ahorangi Cleber Mendonça i tohutohu. I whiwhi tautoko mai i te São Paulo Research Foundation (FAPESP) na roto i nga kaupapa maha.