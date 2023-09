Ka Whiwhihia e te Tangata te Panui Riri mo runga i te Motuka Tuturu e Arataki ana ki te Tutuki Tiriti

Ko tetahi tangata no California, a Steve Haas, i pa ki tetahi aitua kino i tana hokinga mai ki tana waka i tu ki Santa Clarita, engari ka kitea he karere riri i mahue i runga i tana parepare. I tere haere te aitua i te wa i tukitukia ai e Haas te tangata nana nei te tuhipoka, ka puta he pakanga nui.

Ko te waka waka ki nga tiriti whanui he mahi noa, he maha nga wa ka whakawhirinaki te tangata ki te rapu waahi mo a raatau waka ki nga taone nui. Heoi ano, ko nga ahuatanga penei e whakaatu ana i te kaha o nga raruraru ka ara ake i waenga i nga kaipupuri motuka. I roto i tenei take, ko te reta riri i mahue ki runga i te mata o Haas he tauira mo te pikinga o nga kare-a-roto, me te mea kaore he waahi.

I te aro atu ki te wahine nana i waiho te tuhipoka, ka huri te ahuatanga ki te ngangau pahū. He mea nui kia maumahara ki te hiranga o te whakawhitiwhiti korero me te whakatau pakanga i roto i enei ahuatanga kia kore ai e piki ake.

Ko nga ahuatanga penei e whakanui ana i te hiahia mo te manawanui me te maarama i te wa e pa ana ki nga tautohetohe. He mea nui mo nga tangata whai waahi ki te hoki whakamuri me te rapu whakatau marie kaua ki te mahi tutu. Ko te whakaute mo nga rawa me nga waahi whaiaro o tetahi atu tetahi waahanga nui o te noho tahi i nga waahi whanui.

Ahakoa kaore i te waatea nga korero motuhake mo te aitua, ka noho hei whakamaumaharatanga ki te aro nui ki te korero tuwhera, te aroha, me te whakaute i roto i a tatou taunekeneke o ia ra. Ma te mahi pera, ka taea e tatou te poipoi i te hapori rangimarie me te mohio.

Nga wehewehe:

– Te tiriti a te iwi: He rori, he huarahi huarahi ranei na te kawanatanga e tiaki ana hei whakamahi ma te iwi.

Rauemi:

Kia mahara ko tenei tuhinga i ahu mai i runga i te korero pakiwaitara me te kore e korero ki tetahi huihuinga o te ao.