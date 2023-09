Ko nga Ratonga Mamati me te Puataata e Whakanuia ana te Tiakitanga ki te Kawanatanga a-rohe, Ka kitea te Ripoata

He purongo hou mai i te kamupene rorohiko hangarau a te kawanatanga CivicPlus e whakaatu ana ka taea e nga kawanatanga o te rohe te whakanui ake i te whakawhirinaki o te iwi ma te tuku ratonga matihiko me te mahi marama i roto i a raatau mahi. E kii ana te ripoata ko nga kainoho o nga hapori whai hangarau ratonga matihiko kei te makona me te whakawhirinaki ki o raatau kawanatanga a rohe. I tua atu, ko nga tangata e uru atu ana ki o raatau kawanatanga he tata ki te rima nga wa nui ake te whakawhirinaki ki te kawanatanga o to taone ki te hunga ka iti ake te mahi, kaore ranei.

I ahu mai te ripoata i runga i te rangahau ipurangi i whakahaeretia e CivicPlus, neke atu i te 16,000 nga tangata i whakautu. Ko te whainga o te rangahau kia mohio ki te hononga i waenga i te whakawhirinaki a te iwi me te uru atu ki te kawanatanga ma te hangarau. Neke atu i te 82% o nga kaiurupare i kii he mea nui ma to ratou kawanatanga a rohe te tuku marama me te whai waahi ki nga whakataunga whakahaere. I roto i tenei ko te hanga korero mo nga hui me nga rarangi kaupapa kia ngawari te uru atu ma te paetukutuku a te kawanatanga, te taupānga ranei.

Heoi ano, ka kitea ano e te ripoata he waahi hei whakapai ake. E 41% noa iho o nga kaiwhakautu i makona ki te pehea o o raatau tari a-rohe ki te tohatoha korero ki te marea. I tua atu, 59% i kii ka pai ake te titiro ki te tari o to ratou karaka mena ka whakahouhia e ia tana rorohiko whakahaere hui me te kaupapa kia pai ake ai te uru atu ki nga korero.

E ai ki a Brenden Elwood, Perehitini Tuarua mo te Rangahau Maakete i CivicPlus, ko nga hua rangahau e whakaatu ana i te waahi ka pakaru te whakawhirinaki me te whakarato mahere huarahi mo nga kawanatanga o te rohe ki te whakatipu i te whakawhirinaki. E kaha tautoko ana nga raraunga i te whakaaro kei te pirangi nga tangata ki te tautoko i nga taake taake e whakapaua ana ki nga otinga rorohiko e piki ake ai te maarama.

I te katoa, ka whakanui te purongo i te mahi nui o nga ratonga matihiko me te maarama ki te whakapakari i te whakawhirinaki ki waenga i nga kawanatanga o te rohe me o raatau kainoho. Ma te whakarato ngawari ki nga korero a te kawanatanga me te whai waahi ki nga tangata whenua ma te hangarau, ka taea e nga kawanatanga o te rohe te whakanui i te pai me te whakawhirinaki ki roto i o raatau hapori.

Rauemi:

– Ko nga ratonga matihiko te matua ki te whakanui i te whakawhirinaki ki nga kawanatanga a-rohe, e ai ki te ripoata | StateScoop