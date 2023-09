Ko te Manatu o nga Take Mamati i Taiwan e whakamahere ana ki te whakatu i te punaha whakaputa AI me te Pokapū

Kei te mahi te Manatu o nga Take Mamati i Taiwan ki te whakatu i tetahi punaha whakangao me te pokapū ki te arotake me te whakamatautau i nga tono mohio (AI). Na te Minita Tuarua mo nga Take Mamati, a Lee Huai-jen, i whakapuaki tenei korero i te hui whakatuwheratanga o DevDays Asia, he huinga hangarau i whakaritea e Microsoft me te Manatu Whakahaere mo nga Ahumahi Mamati.

I tua atu i te whakatuu i te punaha whakaputa AI me te pokapū, ka arotakehia, ka whakamatauhia hoki e te Kaunihera Pūtaiao me te Hangarau a-Motu te Miihini Korero Ake Whakapono. Ko enei kaupapa a te kawanatanga hei awhina i nga umanga o Taiwan ki te whakawhanake i nga tono AI whai mana me te pono.

Ko DevDays Asia, kei te whakahaerehia i Taipei i tenei wa ka neke ki Kaohsiung i te Paraire, e aro ana ki te whakawhanaketanga AI whakatipuranga, te haumaru ipurangi, me te whakamaarama mamati. Kei te kaha haere nga umanga a Taiwanese ki te whakauru i te hangarau AI puta noa i nga momo ahumahi. Ko etahi kei te whakamahi i te Microsoft's Azure OpenAI Service, e whakarato ana i te haumaru hinonga tino nui, te hanganga ture, me nga otinga waatea a rohe.

Kua kaha te whakauru a Microsoft Taiwan ki te whanaketanga o AI i Taiwana. Ko te pokapū rangahau-me-whakawhanaketanga AI a te kamupene, i whakapumautia i te tau 2018, kua mahi tahi me te kawanatanga me te haumi tonu ki Taiwana, otira ki te whakatipu taranata AI, te rorohiko me te whanaketanga taputapu.

Ka whakanui a Microsoft i te hiranga o nga tono AI whai mana me te matatika, e kii ana ko te whanaketanga AI kei tua atu i te hanga hangarau AI whakahiato. I panuitia tata nei e te kamupene kua tutuki tana whainga whakatipu taranata mamati i Taiwan i mua i te waarangi me te whakamahere ki te whakarewa i tetahi kaupapa whakangungu hangarau AI hei whakaako i te iwi whanui mo nga hangarau hou me nga tono AI.

Rauemi:

– Te Manatu Mamati

- Microsoft