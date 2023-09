Te Awhina i nga Pakihi Iti me te Hanga Mamati me te Hokohoko: Just Adventure Productions LLC

Ko Just Adventure Productions LLC, he pakihi iti e noho ana i Big Stone Gap, Virginia, e aro ana ki te whakarato ratonga whakangao mamati me te hokohoko ki etahi atu pakihi iti. No tata nei i whiwhi te kamupene i te $10,000 kakano kakano whakaorite putea mai i te Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) hei tautoko i tana tipu.

I hangaia e Justin Falin i te Hakihea 2022, Just Adventure Productions e tuku ana i te whānuitanga o nga ratonga tae atu ki te whakaataataata, te riipene whakaataata, me te hokohoko pāpāho pāpori. Ko te whainga o te kamupene ko te tuatahi o te hanga pāpāho mamati me te umanga hokohoko i roto i te rohe, hei tautoko i te angitu o nga kainoho me nga pakihi i Southwest Virginia.

I tua atu i ana whakahere o naianei, he mahere a Just Adventure Productions mo te whakawhanui a meake nei, tae atu ki te hoahoa paetukutuku, taupānga waea pūkoro, me nga ratonga whakangungu pāpāho pāpori. Ko te whakaaro o te kamupene kia noho hei pakihi pono me te rongonui hei awhina i nga pakihi ki te whakawhiti ki te ao mamati o te ao pāpāho me te hokohoko.

I runga i te papamuri i roto i nga whakawhitiwhiti korero papatipu me nga tau e wha o te wheako whakaputa, ko Justin Falin te kaiarahi i te tipu o te kamupene. He mema ano ia mo te Marena me te Takahanga Videographers Association International me te whakaoti i nga paearu ki te whiwhi tohu WEVA International Merited Professional Videographer. I tenei wa e mahi ana te kamupene i tetahi kaimahi wa-katoa me tetahi kaimahi wa-waahi, me te whakaaro kia piki ake ki te wha nga kaimahi wa-katoa me te rua nga kaimahi wa-waahi i roto i nga tau e rima.

Ko tetahi o nga painga nui mo Just Adventure Productions ko te moni putea kakano a VCEDA. I awhina te putea i te kamupene ki te hoko taputapu utu nui e tika ana mo ana mahi. Ki te kore te karaati, me utu nama a Justin ki te whiwhi taputapu tika. Ko te putea he tino whakanui i te tipu me te whanaketanga o te kamupene.

Ko te nuinga, ko Just Adventure Productions e whai ana ki te tautoko i etahi atu pakihi iti i roto i o raatau hiahia hokohoko matihiko, te whakarato otinga ratonga-katoa hei awhina i a raatau ki te korero i o raatau korero, te whakaatu i a raatau hua me o ratonga, ki te kimi taranata, ki nga kaitautoko ranei, me te eke ki te whakataetae.

