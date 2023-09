Te EDGE Initiative: Te Whakapiri i te Aputa i waenganui i te Hangarau me te Pakihi

I roto i te ao matihiko e tere haere ana, he mea nui mo nga pakihi ki te urutau me te whakauru i nga hangarau hou. Kua mohio te Kura Pakihi a D'Amore-McKim i Te Whare Wananga o Te Taitokerau i tenei hiahia me te whakauru i te kaupapa EDGE hei whakatiki i te waahi i waenga i te hangarau me te pakihi.

He kaupapa ahurei te kaupapa EDGE e whakahiato ana i nga momo marautanga penei i te hangarau, te rangahau mahi, me te whakahaere mekameka tuku kia mohio ai nga akonga ki te whenua matihiko me ona paanga ki te pakihi. Na tenei kaupapa, ka whiwhi nga akonga i nga pukenga me nga matauranga e whai kiko ana i roto i te ohanga a-matihiko o enei ra.

Ko tetahi o nga tino whainga o te kaupapa EDGE ko te whakakii i nga akonga ki nga pukenga e tika ana ki te whakatere i nga uauatanga o te ao matihiko. Kei roto i tenei ko te mohio ki nga hangarau ka puta ake, penei i te mohio mohio, poraka, me te ako miihini, me te pehea e taea ai te whakamahi i roto i nga horopaki pakihi rereke. Ka whakawhanake hoki nga akonga i nga whakaaro arohaehae me nga pukenga whakaoti rapanga e tika ana ki te whakatutuki i nga wero me nga whai waahi e whakaatuhia ana e te raruraru mamati.

Ko tetahi atu waahanga nui o te kaupapa EDGE ko tana arotahi ki te ako wheako. Ka whai waahi nga akonga ki te mahi i runga i nga kaupapa o te ao me te whai waahi ki nga hoa mahi ahumahi, ka taea e ratou te whakamahi i o raatau mohiotanga ki nga waahi mahi. Ka awhina tenei huarahi-a-ringa ki te whakawhanake i to raatau kaha ki te wetewete, ki te whakatakoto rautaki, me te whakatau whakatau i roto i te taiao matihiko hihiri.

Ko te kaupapa EDGE hoki e whakaae ana ki te hiranga o te mahi tahi me te whakaaro ki waenga. Ma te whakahuihui i nga akonga mai i nga ahuatanga rereke, penei i te pakihi, te miihini, me te putaiao rorohiko, ka akiaki te kaupapa i te mahi tahi-whakawhitiwhiti me te whakawhitiwhiti whakaaro. Ka whakatairanga tenei i te huarahi katoa ki te whakaoti rapanga, ka taea e nga akonga te tarai i nga wero mamati uaua mai i nga tirohanga maha.

I te katoa, he kaupapa auaha te kaupapa EDGE i te Kura Pakihi a D'Amore-McKim e mohio ana ki te hiahia mo nga tohunga umanga ka taea te whakatere i te whenua mamati. Ma te whakakotahi i nga hangarau, rangahau mahi, me te whakahaere mekameka tuku, ka whakareri te kaupapa i nga akonga mo nga mahi angitu i roto i te ao hurihuri tere.

Rauemi:

