Tikitipati Mamati: Te pikinga o te penapena moni i te waa Mamati

Kei te rongonui haere nga tīkitipati matihiko i te mea he maha nga tangata ka huri atu i nga niupepa tuku iho. Na te hekenga o nga ohaurunga niupepa, kua kitea te pai o nga tīkitipati mamati. Ko nga kaihokohoko penei i a Publix kei te awhi i te hangarau ma te tuku moni penapena ma o raatau waea pūkoro me te kaupapa, Club Publix. Ka taea e nga kaihoko te uru atu ki nga utu utu ma te whakamahi i a raatau waea, nama waea ranei, ka whakakorehia te hiahia mo nga tiitireti pepa.

E kii ana a Hannah Herring no Publix, "Ki taku whakaaro i te wa e haere mai ana te hangarau, kua tino kite tatou i te pikinga ake o te whakamahi coupon mamati." Ko tetahi o nga painga o nga tīkitipati mamati ko te waatea ka tukuna e ratou. Kua pahemo nga ra e rapu ana mo nga tiitireti pepa kua ngaro, me te awangawanga ranei mena ka waiho i roto i te motuka. Inaianei, ka taea e nga kaihoko te watea mai i a raatau tiitireti i runga i o raatau waea.

Kua mohio ano nga kaihokohoko ki nga painga o nga tiitireti mamati hei whakaiti i te tupono mo te tinihanga. Ma te akiaki i nga kaihoko ki te whakamahi i nga coupon kua whakaaetia ki runga i nga taupānga toa, ka heke te tupono o te whakamahi coupon tinihanga. Ko Breanne Benson, e mohiotia ana ko "Bree The Coupon Queen," e whakamarama ana, "Mena ka timata nga toa ki te ngaro moni nui, me tutakina e ratou ma te whakamahi i nga tīkitipati i te nuinga."

He mea whakamere, kua kore e whakawhäitihia te couponing ki te taupori motuhake. Ko nga tangata o nga reanga me nga taangata katoa kei te aro ki nga mahi toi couponing. E ai ki a Benson, "Ko taku tikanga, he taangata kei te kaareti ka tango i taku kaupapa me te ako ki te coupon. Kei a au etahi tangata kua reti i runga i te moni whiwhi, tango i taku kaupapa me te ako me pehea te coupon. Ko nga reanga tawhito kei te urutau ki te whakamahi i nga tīkitipati matihiko, e arohia ana e te ngawari me te ngawari o nga waea atamai me nga taupānga.

He painga ano nga tīkitipati mamati ki runga i nga tīkitipati pepa tuku iho – te ingoamuna. Ko etahi o nga tangata ka whakatau i te wa e whakamahi ana i nga tīkitipati pepa, e arai ana ratou ki te karo i te whakamahi. Heoi, me nga tiitieti mamati, ka taea e nga kaihoko te penapena ma te tupato me te kore e manukanuka ki nga whakaaro o etahi atu.

Ahakoa ka whiriwhiri koe ki te piri ki te tope tuku iho, ki te whiriwhiri ranei mo te waatea o nga tiitireti mamati, ka mau tonu te rautaki penapena. Ko te mea nui ko te ako me pehea te whakarite, te whakamahere i nga mahi i mua, me te whakanui i nga penapena. Na, i te wa kei te hoko koe, whakaarohia te uru atu ki te ia o te couponing matihiko me te matakitaki i te tipu o to penapena.

