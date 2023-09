Kei te utu te Orchard i tetahi Kaiwhakahaere Kaute Mamati mo nga DSP UK

Ko te Orchard, he kamupene tohatoha waiata rongonui, e rapu ana i tetahi Kaiwhakahaere Kaute Mamati hei whakahaere i nga hononga matua me nga kaiwhakarato ratonga mamati UK (DSP) penei i a Apple, Amazon, me VEVO. Ko te mahi ko te mahi tahi me nga roopu whakahaere tapanga me nga roopu hokohoko ki te hanga kaupapa kaupapa whakahirahira mo nga kaitoi me nga tapanga, me te whakahaere hononga o ia ra ki nga kaihokohoko mamati.

Ko nga kawenga kei roto ko te toha mo nga tuunga rarangi ingoa me nga kaupapa hokohoko mahi tahi, me te pupuri hononga ki nga kaihokohoko mamati ma te haere ki nga hui, ki nga huihuinga me nga gigs. I tua atu, ma te Kaiwhakahaere Kaute Mamati te kaupapa matua me te wetewete i te raarangi tuku kia tutuki nga hiahia o nga tapanga me nga kaitoi, me te whakawhiti korero tātari me nga hua ki te hunga whai paanga.

Ko te kaitono pai kia neke atu i te rua tau te wheako o te umanga puoro, he tino mohio ki te arahi i nga papaaho hokohoko mamati, me te mohio pai ki te rautaki hoko. Ko te wheako korero me nga kaute hokohoko me nga papaaho hokohoko matihiko he pai ake, me nga pukenga korero pai, te maarama hohonu ki te whenua paapori pāpori, me te kaha ki te tarai. Me mohio ano ki a Excel, PowerPoint me Word.

He whai waahi te Orchard ki te whai waahi ki te haerenga auaha i runga i te atamira o te ao, me te taiao mahi hou, kanorau, auaha hoki. Ka whakarato hoki ratou i te haumi ki te ako me te whakawhanaketanga, tae atu ki te whānuitanga o nga painga penei i te uhi hauora motuhake, he kaupapa penihana atawhai, he oranga oranga, me te whakamarumaru moni.

Mō Te Orchard:

Ko te Orchard he kamupene toha waiata, riipene whakaata me te kiriata, me te Whatunga Hongere Maha e whakahaere ana i te ao katoa. Ko ta ratou huarahi katoa ki te hoko me te hokohoko, me nga hangarau me nga whakahaere-ahumahi-arahi, ka whakanui ake i te toronga me nga moni puta noa i nga waahanga mamati, tinana, me te waea pūkoro. I whakaturia i te 1997, ka whakamanahia e te Orchard nga pakihi me nga kaihanga i roto i te ahumahi whakangahau.

