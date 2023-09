Te Deloitte and Bitwave Alliance: Te Whakanuia Nga Whakahaere Rawa Mamati

Ko te kamupene kaute 4 nui a Deloitte me te turanga kaute umanga Bitwave kua hono atu ki te hanga hononga rautaki. Ko te mahi tahi ko te awhina i nga pakihi ki te whakahaere i nga uauatanga o te mokowā rawa mamati ma te whakakotahi i te papaaho rorohiko a Bitwave me nga ratonga tohutohu kaute, taake, me te whakahaere a Deloitte.

Ko te whanaketanga tere o te ahumahi rawa matihiko kua puta mai he maha o nga wero hou, tae atu ki te piki haere o nga raraunga, nga tupono, nga ture me nga whakaritenga hanganga ture. Ko te hononga a Deloitte-Bitwave e tuku ana ki nga kaihoko he huinga o nga taonga mamati hei whakatika i enei uaua. Kei roto i tenei ko te hono i nga raraunga poraka ki nga punaha whakamahere rauemi hinonga mo nga tirohanga-a-waa, te whakaaunoa i nga tikanga kaute hei whakatere i te kati o ia marama, me te whakamaarama i nga utu crypto.

I tua atu, ka awhina te hononga ki nga kamupene ki te whai i nga tikanga kaute penei i te US GAAP me te IFRS, me te whakaiti i nga tupono me te whakanui ake i te maarama ma te whakapai ake i nga tikanga me nga mana whakahaere. Ka whai whakaaro ano hoki ki nga whakaaro taake i nga wa o nga whakawhitiwhitinga me te awhina i nga hanganga ture taake o te ao.

Ko te hononga i waenga i a Deloitte me Bitwave e whakakotahi ana i nga huinga pukenga me nga tohungatanga. E ai ki a Rob Massey, hoa mo Deloitte Tax LLP, ko te hononga e tuku ana i nga huarahi motuhake mo te mahi tahi me te whai ki te tautuhi ano i te ahumahi rawa mamati.

Kei te kite a Deloitte me Bitwave i te hiranga o te aro ki nga wero hangarau engari ki nga mahi whakahaere. Ka whakamahia e te hononga nga ratonga ngaio a Deloitte, te tohungatanga ki te putea, te taake, me te huringa mamati, ki te whakaoti i te whānuitanga o nga take pakihi.

Ko nga wheako nui a Deloitte i roto i te poraka me te waahi taonga mamati e whakaatuhia ana e te otinga o te tiwhikete whakatinanatanga a Bitwave e te maha o nga tohunga Deloitte. Ma tenei hononga ka taea e nga kaihoko te whai hua mai i nga mohiotanga me nga tohungatanga a Deloitte i a ia e whakamahi ana i te papaaho Bitwave.

Hei whakamutunga, ko te hononga a Deloitte me Bitwave e arotahi ana ki te whakarato tere, nga mahi tika, te penapena utu, me nga whakanikonikotanga ki nga umanga e whakamahi ana i nga rawa mamati. Ko ta raatau mahi tahi ko te whakatere i nga uaua o te waahi taonga mamati me te whakarite tohu tohu hou i roto i te umanga.

