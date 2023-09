Me Whakawhitiwhiti Mo Te Motu i runga i te Pauna Mamati, e kii ana te Kaiwhakahaere o te Peeke o Ingarangi

Kua karanga a Sarah Breeden, te kawana tuarua mo te Peeke o Ingarangi, kia "whakawhitiwhiti korero mo te motu" ki te whakatau mehemea ka haere tonu ki te whakawhanaketanga o te putanga mamati o te pauna. I whakanuia e Breeden te hiahia ki te whakatika i nga awangawanga mo te noho muna me etahi atu awangawanga e pa ana ki te moni mamati.

I roto i tana whakaaturanga i mua i te aroaro o te Komiti Putea i te Paremata, i kii a Breeden ko te paanga pea ki te pumau o te putea tetahi atu waahanga nui o te awangawanga ina whakaarohia te whakatinanatanga o te pauna matihiko.

I te mea kei te piki haere te whakamahinga o nga moni mamati puta noa i te ao, kei te tirotirohia e nga peeke pokapū te kaha ki te whakaputa i a raatau ake moni mamati. E mohiotia ana ko nga moni mamati peeke pokapū (CBDC), ko enei putanga mamati o te moni fiat tuku iho ka whakahaerehia e te peeke pokapū o tetahi whenua.

Ahakoa ka tukuna e nga CBDC nga painga penei i te whakapai ake i nga punaha utu me te whakauru putea, he maha ano nga awangawanga me ata whakaaro. Ko te matatapu tetahi o nga tino maaharahara, na te whakamamatitanga o nga moni ka puta nga patai mo te nui o nga raraunga whaiaro ka uru atu ki nga peeke pokapū.

I tua atu, me ata arotakehia te pumau moni i mua i te whakatinana i te pauna mamati. He mea nui ki te aromatawai i nga tupono penei i te whakatuma ipurangi, te whakaheke moni, me te paanga ki te tuku kaupapa here moni.

Ko te karanga a Breeden mo te "whakawhitiwhiti korero mo te motu" e whakaatu ana i te hiranga o te whai waahi o te marea ki nga mahi whakatau. Ko te whakawhanaketanga o te pauna matihiko ka pa ki nga momo hunga whai paanga, tae atu ki nga pakihi, kaihoko, me nga umanga putea. No reira, he mea nui ki te whakatika i nga awangawanga me nga awangawanga kia pai ai te whakawhiti.

Rauemi:

- Reuters