Hou "Kare-Kowhai" Maamaa te keehi mai i Dbrand mo te iPhone 15 Pro

Ko Dbrand, he kaihanga take atamai rongonui, kua panuitia te tukunga o a raatau hua hou, te Ghost Case. Ko tenei keehi maamaa i hangaia mo nga waea rangatira, tae atu ki te iPhone 15 Pro e tino tumanakohia ana. Ko te tino ahuatanga o te Keehe Wairua ko tana kereme kia kaua e huri kowhai, he take noa me te maha o nga keehi marama kei runga i te maakete.

E ai ki a Dbrand, ko te ahua anti-kowhai o te Ghost Case e kiia ana na tana hoahoa e rua-tone, ina koa ko te anga pango matte e karapoti ana i te keehi. Ko te whakamarama a te Tumuaki a Adam Ijaz ko te whakakotahitanga o nga rawa, nga tikanga tukatuka i muri i te tukatuka, me nga whiringa hoahoa ahumahi e whai waahi ana ki te kaha o te keehi ki te pupuri i tona maramatanga i roto i te waa.

I tua atu i ona taonga kowhai-kowhai, ko te Ghost Case e kiia ana he tino pukumahi me te whakarato i te wheako whaanui pai me ona paatene pao. Kei te kii ano a Dbrand ka taea e te keehi te tu atu i te 10-waewae te heke, me te whakarite i te whakamarumaru mo to waea atamai.

I tua atu i te iPhone 15 Pro, ka tukuna e Dbrand nga putanga o te Ghost Case mo etahi atu waea rangatira tae atu ki te iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, me Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Ko nga momo rereke katoa o te keehi he 1.2mm te matotoru me te whakauru mai ki nga miihini MagSafe kua hangaia, kia pai ai te hototahi ki te hangarau a Apple.

I whakatau a Dbrand ki te whakamahi i te TPU (Thermoplastic Polyurethane) mo nga waahanga opaque o te keehi, ko te toenga he mea hanga ki te polycarbonate. Ko tenei huinga ka taea e te keehi te ahua me te ahua o te keehi maamaa, me te pupuri tonu i te ngawari me te mau tonu.

Ko te Dbrand Ghost Case mo te iPhone 15 Pro me etahi atu waea rangatira e waatea ana mo te ota-mua inaianei ka tiimata ka tiimata te tuku i te Oketopa.

Source: Ko te Verge