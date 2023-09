Kua hurahia e Dbrand tetahi keehi maamaa hou e kiia nei ko "Ghost," e kii ana kia kaua e kowhai. Ko tenei keehi reanga e whai ake nei ka whakakotahi i te mauroa me te hoahoa kiko me te kawe mai i te hototahi a MagSafe ki nga taputapu Android, tae atu ki te Pixel 7 Pro.

Kaore i rite ki te maha atu o nga keehi maamaa i runga i te maakete, e ahua kowhai ana i roto i te waa, e kii ana a Dbrand na tana hoahoa e rua-tone e kore e taea tenei. Kei roto i te keehi he taitapa pango matte mo te taapiri taapiri, he 1.2mm noa te matotoru, he iti ake te rahi i era atu keehi a Dbrand. Kei te whakanui ano i nga patene panui, 10 waewae te whakamarumaru paanga, me nga aukume tino kaha mo te tautoko a MagSafe.

Ahakoa kei te tautoko nga keehi a Ghost i te MagSafe mo nga iPhones, ka kawea ano e ratou tenei ahuatanga ki te Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, me te tupuni S22 Ultra. Ka taea e nga kaiwhakamahi iPhone te whiriwhiri i waenga i te iPhone 15 Pro/Max me te iPhone 14 Pro/Max putanga o te keehi.

Ko nga keehi Dbrand Ghost te utu mo te $49.95 ka waatea ki te hoko mai i tenei ra. Heoi, ka tukuna nga putanga katoa hei te marama o Oketopa, me nga iPhones anake e tika ana mo te paihere tiaki mata.

Na tana hoahoa auaha me te hototahitanga o MagSafe, ka tukuna e te keehi Ghost he otinga mo te hunga e rapu ana i tetahi keehi marama e kore e kowhai. Ko te oati a Dbrand mo te roa o te oranga ka wehe ke atu i etahi atu keehi maamaa, ka waiho hei whiringa pai mo nga kaiwhakamahi atamai e rapu ana i te ahua me te whakamarumaru.

Rauemi:

- Ka hurahia e Dbrand te keehi "Ghost": [whakauruhia te URL ki konei]

– Ko te korero a Dbrand: [whakauruhia te URL ki konei]