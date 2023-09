Te Tirotiro Hangarau Hangarau hei Whakatere i te Whanaketanga Tonu

Ko tenei tuhinga e whakaatu ana i te hiahia mo nga otinga hangarau hou ki te whakatere i te whakatutukitanga o nga Whainga Whakawhanake Taumau (SDGs). Inaa, e rua nga whaainga kua whakaraupapahia.

Ko te whainga tuatahi ko te whakawhanake i nga otinga hangarau hei whakahaere i te ine, te ripoata, te manatoko, me te tiwhikete o nga mahi SDG. I hangaia enei otinga kia whakamahia e nga tari UN, nga mana o te rohe, me te hapori tangata. Ma te whakamahi i enei taputapu, ka taea e nga whakahaere me nga tangata takitahi te whai i o raatau ahunga whakamua ki nga SDG me te whakarite kei te whai hua to raatau. I tua atu, ko enei otinga ka whakauru i nga huānga gamification hei whakanui ake i te whakauru me te akiaki i te whai waahi ki nga mahi whanaketanga taumau.

Ko te whainga tuarua ko te whakahou i te Whakapuakanga Rangatahi o te Ao o naianei mo te Taone Taumau. I tangohia tenei whakapuakanga i te World Urban Forum XI me te whakarato anga mo nga tangata whenua o te ao ki te whakapuaki i o raatau tirohanga mo te oranga tonutanga. Ko te whakapuakanga kua whakahouhia ka hanga "Nga Whakaaetanga a-rohe mo nga ra kei te heke mai" e whakatika ana i nga maaharahara tonu me nga awangawanga nui penei i te huringa o te rangi. Na roto i enei kirimana, ka taea e nga tangata takitahi me nga hapori o te rohe te oati me te oati motuhake ki te whai waahi ki te noho taone nui. Ka noho enei kirimana a-rohe hei huarahi mo te whakauru tangata whenua, ka whakaatuhia ki te UN Summit of the Future i te tau 2024.

I te katoa, ko te whainga o enei otinga hangarau me nga whakapuakanga hou ko te whakatere i te ahunga whakamua ki nga SDGs ma te whakamana i nga tangata takitahi me nga hapori ki te mahi. Ma te whakarato taputapu me nga anga mo te ine, te whakauru, me te mahi tahi, ko enei kaupapa e whai ana ki te hanga i te tauwhiro me te taurite mo te katoa.

Nga wehewehe:

– Ngā Whāinga Whakawhanake Tonu (SDGs): he huinga 17 ngā whāinga o te ao i whakatūria e te United Nations i te tau 2015 hei whakatika i ngā wero pēnei i te pōharatanga, te kore ōritenga, me te panoni āhuarangi.

– Gamification: te tono o nga huānga keemu me nga miihini, penei i te whakataetae me nga utu, ki nga horopaki kore-takaro hei whakanui ake i te whakauru me te hihiri.

Rauemi:

