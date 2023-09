Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat Pedals: Te Maama me te Pumau i te Utu Utu

Ko te Crankbrothers Stamp 1 V2 pedals papatahi he putanga hoahoa hou o te awhe Stamp rongonui. Ko enei hikoi hiato-tinana he tino pai te pupuri me te pumau, ka waiho hei whiringa pai mo nga kaieke pahikara maunga.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o nga pedal Stamp 1 V2 ko te kaha o te pupuri, he mihi ki nga titi whakarewa ka taea te tango. Ka tae mai ano nga pedals i roto i nga rahi iti me te rahi, e pai ana ki nga kaieke me nga waewae mai i EU35 ki EU49.

Ko te ine i te 109x109mm i o raatau waahi nui rawa atu, ko nga pedals Stamp 1 V2 he papa hangarite me te paku paku ki te taha o waho. Ka huri nga hikoi ki runga i te miro rino chromoly kua hangai me te whakaatu i nga rakau IGUS e rua mo te mahi maeneene.

Ma te 10 nga titi ka taea te tango mo ia taha, e 5mm ana mai i te tinana o te hikoi, ko nga pedal Stamp 1 V2 e tuku ana i te hikoi whakarite. Ko nga tapa riipene me nga tapa o nga hikoi ka awhina ki te karo i nga paanga me te whakapai ake i te mauroa.

Ko nga pedals Stamp 1 V2 ka taea hoki te mahi me te hanga ano, ka ngawari te tiaki. Ahakoa karekau he tauranga hinu penei i te Stamp 7 teitei ake, he maamaa tonu te pupuri mo te mahi roa.

Ko enei hikoi kua hipokina e te Crankbrothers' te raihana e rima tau, ka waatea i roto i nga tae rereke e rima. Ko te tauira whakamatautau pango, te rahi-rahi, he 350g te taumaha mo ia takirua, he maamaa te taumaha me te kore e pau te mauroa.

I roto i te katoa, ka tukuna e te Crankbrothers Stamp 1 V2 nga papa papatahi te hopu me te pumau i te utu utu. Ahakoa he tauhou koe, he kaieke mohio ranei, he tino pai enei hikoi mo to paihikara maunga.

Rauemi:

– Crankbrothers Stamp 1 V2 pedals papatahi

– Awhe Paneini Crankbrothers