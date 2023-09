Te mahi ki nga hoa noho haruru: He aha taau e taea e te Ture?

Ko te noho ki te taha o nga hoa noho tata kei te whakatikatika i o raatau whare paamu ka raru pea ka raru to whanau. Ko te haruru me te whakararuraru i nga wa katoa ka waiho hei whakararuraru, ina koa he tamariki nohinohi koe me te ngana ki te pai ki te rangi pai o waho.

He mea nui ki te whakatika i te ahuatanga me te pupuri hononga pai ki o hoa noho tata. Ko tetahi o nga huarahi ture kei a koe ko te whakawhirinaki ki te ture o te Nuisance, e pa ana ki nga mahi me nga mahi karekau e pokanoa ki nga tika o tetahi atu tangata e pa ana ki te painga o ana rawa. Ka tātarihia e te kooti mena he nui te pokanoa me te whakatau he aha nga mea e tika ana hei tumanako i waenga i nga hoa noho tata.

I te aromatawai i te amuamu whakararuraru, ka whakaarohia nga tikanga o te rohe. Ko te taumata o te haruru e kiia ana he tika i roto i te taone nui he rereke mai i tera i nga taone nui, i nga tuawhenua ranei. Ko te mea pouri, karekau he whakamaarama motuhake mo te haruru e pa ana ki te whakararuraru, engari e kii ana te Environmental Protection Agency Act 1992 ka noho te haruru i te wa e "nui ana, e mau tonu ana, e tukurua ana, penei te roa, te rangi, te puta ranei i aua waa. hei hoatu take tika mo te whakapataritari.”

Ko te roanga o te pokanoa tetahi take e whakaarohia ana e nga kooti. Ko te tikanga, ka roa te wawaotanga, ka kiia he koretake. Ma te pupuri i te rekoata mo te wa e pa mai ai te haruru me te paanga o tera ka taea e koe te whakapakari i to keehi.

I tua atu, ka taea e koe te tirotiro i runga ipurangi ki te kite mena kua whiwhi whakaaetanga o hoa noho tata mo o raatau whakahoutanga. Ko te whakaaetanga whakamahere he maha nga tikanga mo te haruru me nga wa hanga. Ko nga whanaketanga karekau i whakamanahia, ka mahia kaore he whakaaetanga whakamahere, ka uru pea ki nga mahi whakakaha a te mana whakamahere, penei i te tono kia tangohia, kia whakarereketia ranei te hanganga.

I mua i te mahi ture, he mea tika kia toro atu ki to hoa tata ka ngana ki te kimi whakatau marie. Ka taea e te whakawhitiwhiti korero marama me te maarama he hua pai mo nga taha e rua.

Source: Stephen Coppinger, Roia i Walsh & Partners, Roia me nga Kaikomihana mo nga Oati, Cork