Ka Whakawhiwhia e te CDT te Mamati Mamati ki nga Tohunga Paipera mo nga Ripoata Rangahau

Kua panuitia e te Pokapū Manapori me te Hangarau (CDT) ka tukuna e ia te urunga matihiko ki nga tohutoro pukapuka e pa ana ki ana purongo rangahau. Ko te whainga o tenei rauemi hou ki te whakamaarama ake mo nga kaipanui ki te uru atu me te tohutoro i nga puna i whakamahia i roto i nga mahi a CDT.

Na roto i te tuku urunga mamati ki nga konae pukapuka pukapuka, kei te whakahāngai a CDT ki nga tikanga o nga hautaka me etahi atu kaiwhakaputa rangahau e tuku ana i tenei ahuatanga. He hikoi ki te whainga ki te tiritiri matauranga ki te marea me te whakaatu i te pono ki te marama.

Ko nga purongo rangahau CDT katoa i whakaputaina i mua, me nga purongo a meake nei, ka uru mai nga konae whakahōputu BibTeX (.bib) ranei RIS (.ris) mo nga tohutoro. Ka kitea e nga kaiwhakamahi nga hononga tango mo enei konae kei raro o ia wharangi ripoata.

Ma te kawemai i nga konae .bib, .ris ranei ki nga punaha whakahaere tohutoro, ka taea e nga kaiwhakamahi te uru ngawari me te whakamahi ano i te kohinga tohutoro mo etahi atu kaupapa rangahau. Ko te rorohiko whakahaere tohutoro he maha nga taputapu hei whakarite me te whakaputa tohutoro i runga i nga rekoata pukapuka.

E mohio ana a CDT ka toro atu ana rangahau ki tua atu i te kaupapa here me nga hapori rangahau. Ko te whainga o te whakahaere ki te tautoko i te hiahia o te marea whanui ki nga rawa rangahau tuku iho, a ko tenei rauemi hou he huarahi ki tera huarahi.

I tua atu i te urunga matihiko ki nga korero pukapuka pukapuka, kua whakaratohia e CDT etahi rauemi taapiri e wha e pa ana ki ana rangahau. E waatea ana enei rauemi mo te hunga e hiahia ana ki te torotoro haere i nga kaupapa.

Mo nga patai e pa ana ki te whakamahi i tenei rauemi me etahi atu patai e pa ana ki te rangahau, ka akiakihia nga tangata takitahi ki te toro atu ki te CDT ma te imeera i [email protected].

