Petrified: Ko te Podcast Horror Runga o Irirangi ka eke ki te taumata mo te Whakaaturanga Ora Tuatahi

Ko te rongonui rongonui a Irish horror anthology podcast, Petrified, kua whakaritea ki te whakahihiko i te hunga whakarongo me ana whakaaturanga ora tuatahi i Ireland. Ko Peter Dunne raua ko Liam Geraghty te manaaki, kua whakapoapoa e Petrified te hunga whakarongo na roto i ana korero auaha me ana kaiwhakaari reo.

Ko nga purongo ora he wero ahurei, na te mea me whai hua te kaikorero ki te hunga whakarongo me te pupuri i te mauri o te whakaaturanga. He maha nga purongo ora e ngana ana ki te patu i te toenga tika, ka waiho te hunga whakarongo ki te momotu, ki te kore mohio ranei mo te pono o te korero. Heoi, kua hinga a Petrified i tenei wero, ma te whakaputa i tetahi wheako tino whakamataku na roto i a raatau whakaaturanga ora.

Ahakoa ko ia wahanga o Petrified he korero tuuturu, kua haria e te podcast te hunga whakarongo ki te whānuitanga o nga ahuatanga ahurei, tae atu ki te whakaaturanga o Dublin, he whare wairua, me tetahi pokapu waea. Heoi ano, ko tetahi o nga waahanga e pa ana ki nga mahi a te podcast e whai ake nei ko "Melody's Story Hour."

Kaore i rite ki tetahi huihuinga podcast ora tuku iho, "Melody's Story Hour" he huarahi meta. Engari i te whakaatu i nga kaihautu e panui ana i nga korero, i te whakahaere ranei i nga huihuinga Q&A, ka puta te wahanga i roto i te rekoata podcast ora. I a ratou e matakitaki ana i te wehi e puta ana i mua i a ratou, katahi ka mau ratou i roto i te korero, ka puta he riaka me te pai.

Hei manaaki i te hunga e pirangi ana ki te rawe ki tenei wheako hiwi, kei te whakareri a Petrified mo ta raatau whakaaturanga ora tuarua, i tenei wa ki Dublin. Ko te huihuinga e haere ake nei, "Petrified Live," ka tu ki te Laughter Lounge i Eden Quay, e whakaatu ana i nga kaiwhakaari mohio a Ali Fox, Margaret McAulife, me Anna Sheils-McNamee.

Ka kii te harikoa i te wa i whakapuaki te kaituhi o Petrified, a Peter Dunne, i ona whakaaro mo te podcast ora e haere ake nei, e kii ana, “Kei te tino harikoa matou – a, e tika ana, e mataku ana – ki te mahi i ta matou podcast ora tuatahi ki Ireland. He po pai tenei mo nga kaiwhaiwhai o te whakaaturanga me te tino whakataki mo nga mahi e mahia ana e matou mo nga tangata hou ki Petrified.

Ki te kore koe e pirangi ki te ngaro i tenei wheako whakahihiri, hopukia o tikiti mo Petrified Live i laughterlounge.com. Ka timata te whakaaturanga hei te 8pm, ka tuwhera nga kuaha hei te 7pm. Me hono tonu ki a Petrified ma te whai i a raatau putea mana i runga i te Instagram mo nga whakahoutanga hou.

Puna: Petrified, laughterlounge.com