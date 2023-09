Ka tukuna a Bun 1.0 hei Node.js me Deno Alternative

Ko te tukunga o Bun 1.0 e tohu ana i te waa whakaihiihi mo nga kaiwhakawhanake e rapu tere ana ki a Node.js me Deno. Ko te Bun, i hangaia hei whakakapi mo te Node.js, ka oati te tere me te ngawari o te whakamahi. I te wa o te tukunga ora, i whakaatu te roopu Bun i ana mahi whakamiharo, te tuhi i nga konae kia toru nga wa tere atu i te Node.js me te panui i nga konae i te tere kotahi.

Ko te Bun, na te Oven i hanga, i whakauru ano i te kete taputapu Bun, ko te wa whakahaere o te Bun te mea whakapaipai. Ko te wa oma he whakakapi whakamuri-hototahi mo Node.js me te kaha ki te whakahaere i nga konae Typescript me TSX me te kore e hiahiatia he whakawhirinaki. Ko tetahi o nga painga nui o te Bun ko tona tere, me te tino tere o nga wa whakaoho ki te npm. E ai ki a Ashcon Partovi, te kaiwhakahaere hua i Oven, he 150 milliseconds te roa o te npm ki te timata ki te whakahaere i tetahi tuhinga ki runga i te MacBook Pro, ka timata a Bun i roto i te 30 milliseconds, he wheako ohorere.

I nga whakamatautau tohu tohu, i kaha ake a Bun i a Node.js me Deno. I tetahi tauira, ko te whakahaere i tetahi kaihautu HTTP i whakaputa i te whaarangi taha-tumau me te React, i whakahaerea e Bun mo te 68,000 nga tono mo ia hekona, ka whakaritea ki te 29,000 me te 14,000 mo Deno me Node.js, ia. Ko tetahi atu whakamatautau i whakaatu i tutuki i a Bun nga tono teitei ake mo ia hekona me nga hononga hono, i runga ake i te Node.js me Deno.

Ahakoa he painga nui te tere o te Bun, me whai whakaaro nga kaiwhakawhanake ki etahi atu mea i te wa e whiriwhiri ana i te waa whakahaere. Ko Deno, hei tauira, ka aro nui ki te haumaru, ka taea e nga kaiwhakawhanake te whakamahi i nga kohinga mai i te hapori me te kore e awangawanga mo nga raru o te punaha. Node.js, i tetahi atu taha, kua aro tata ki te whakapai ake i te mahi me te haumarutanga. Ko te whakataetae i waenga i enei wa whakahaere e whakaatu ana i te ahua tipu o nga wa whakahaere JavaScript.

Kei te mahi tonu a Bun, me te mahi a te roopu i tenei wa ki te whakatika i te putanga Windows. Heoi, me tana mahi whakamiharo me te ngawari o te whakamahi, ka whakaatu a Bun i te kaha nui hei rereke ki a Node.js me Deno.

