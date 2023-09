Tuku Hou: Bun 1.0 JavaScript Runtime

Kua tukuna he putanga hou o te Bun JavaScript runtime, he maha nga whakapainga me tetahi putanga Windows whakamatautau. Ko te Bun 1.0 e whai ana ki te whakarei ake i te tere o te mahi me te pai o te waehere JavaScript.

Ko te wa whakahaere a Bun JavaScript e whakarato ana ki nga kaiwhakawhanake he taiao wa mahi mo te whakahaere waehere JavaScript i waho o te tirotiro tukutuku. Ka taea e te wa whakahaere te mahi JavaScript i runga i nga papaaho rereke, ka taea e nga kaiwhakawhanake te hanga tono papamahi, tono taha-tumau, me etahi atu.

Ko tetahi o nga whakapainga nui i roto i te Bun 1.0 ko te pai ake o te mahi me te pumau. Kua arotauhia te wa whakahaere kia tere ake ai te kawe i te waehere JavaScript me te pono ake, na te pai ake o te mahi tono me te whakahekenga o te noho.

I tua atu i nga whakapainga mahi, ka whakaatu a Bun 1.0 i te tautoko whakamatautau mo Windows. Ma tenei ka taea e nga kaiwhakawhanake te whakahaere i nga tono JavaScript i runga i te papaaho Windows, me te whakanui ake i te waatea me te whaihuatanga o te waa whakahaere.

Kei roto hoki i te Bun 1.0 te maha o nga whakatikatika bug me nga whakapainga pumau. Ko enei whakahoutanga e whakatika ana i nga take kua kitea i roto i nga putanga o mua me te whakarite kia pai ake te wheako mo nga kaihanga i te wa e whakamahi ana i te waa whakahaere.

Ko te tukunga o te Bun 1.0 he tohu nui mo te hapori whanaketanga, na te mea he pai ake te wa whakahaere JavaScript me te tautoko Windows whakamatautau. Ka taea e nga kaiwhakawhanake inaianei te whai painga ki nga mahi whakarei ake me te hototahitanga papaaho whanui e tukuna ana e Bun 1.0, e taea ai te hanga i nga tono JavaScript tino pai ake.

Rauemi:

– Ko te Bun 1.0 JavaScript te wa mahi i tukuna me te putanga Windows “whakamatautau” • DEVCLASS